Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Trippel-Schritte sind viel zu wenig

Kolumnen
08.11.2025 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
0 Kommentare

Irgendwie scheint die Regierung ganz zufrieden zu sein: Weihnachten kommt bald, wie man in den Einkaufsstraßen erkennen kann und die Bevölkerung ist mit unwesentlichen politischen Hackeleien beschäftigt. Ja, so schön störungsfrei kann eine Zeit vergehen.

Geht das wirklich? Nein und nochmals nein! Wie der erfahrene und in seiner Ausdrucksweise stets moderate Chef des Fiskalrates, Prof. Christoph Badelt jetzt kritisiert hat: Er sieht wohl das Bemühen, aber von den notwendigen Strukturreformen ist weit und breit nichts zu sehen. Dahin wursteln ist das „Sanierungskonzept“ unserer Regierung, das sind Trippelschritte, während Deutschland längst den „Wumms“ zur Konjunkturbelebung angekündigt hat.

Leider spürt man auch von dieser Initiative herzlich wenig, aber das ist Sache unserer großen Nachbarn. Der Schuldenberg bei uns wächst und wächst, trotz zartem Wirtschaftswachstum steigt die Arbeitslosigkeit, die Inflation ist doppelt so hoch wie im EU-Schnitt. Daher: Wir wollen endlich konkrete Maßnahmen zur Budgetsanierung sehen.

Wo sind die Einsparungen? Jeder, der ein wirtschaftliches Problem hat, eilt auf die Rettungsinsel namens „Staat“, um sich dort (auf Kosten Dritter) versorgen zu lassen. So wird das nicht funktionieren.

Wir brauchen klare Etappenziele, Mut und persönliches Engagement aller, die Verantwortung tragen. Optimismus statt Abkassieren, Zukunft statt Spesenrittertum …

Porträt von Georg Wailand
Georg Wailand
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
156.200 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.105 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
97.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Kolumnen
Was sich Sepp denkt:
Edelschmarotzer, die wir auch noch selber zahlen
„Krone“-Kommentar
Trippel-Schritte sind viel zu wenig
Miese Stimmung in WK
Ohne rot zu werden: Die Kammer der Selbstbediener
„Krone“-Kommentar
„Kommunist“
„Krone“-Kommentar
Kammer-Schmäh bei Gehaltsrunde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf