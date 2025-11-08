Trippel-Schritte sind viel zu wenig

Geht das wirklich? Nein und nochmals nein! Wie der erfahrene und in seiner Ausdrucksweise stets moderate Chef des Fiskalrates, Prof. Christoph Badelt jetzt kritisiert hat: Er sieht wohl das Bemühen, aber von den notwendigen Strukturreformen ist weit und breit nichts zu sehen. Dahin wursteln ist das „Sanierungskonzept“ unserer Regierung, das sind Trippelschritte, während Deutschland längst den „Wumms“ zur Konjunkturbelebung angekündigt hat.