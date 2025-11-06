Nach Inferno am Dach ist Altstadtvilla unbewohnbar

Zwölf Bewohner in Notquartier

Während die Feuerwehrleute die Flammen auf das Dachgeschoß begrenzen konnten, versorgte das Rote Kreuz jene zwölf Bewohner, die vor den Flammen geflohen waren. „Sie wurden vorübergehend in der Bezirkshauptmannschaft, die ganz in der Nähe ist, untergebracht“, heißt es von den Helfern. Inzwischen ist klar: Es gibt vorläufig kein Zurück ins Haus, das Gebäude ist behördlich gesperrt worden. Wo die Bewohner jetzt unterkommen, wird noch geklärt.