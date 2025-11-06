Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flammen in Gmunden

Nach Inferno am Dach ist Altstadtvilla unbewohnbar

Oberösterreich
06.11.2025 12:13
Der ausgebaute Dachstuhl der Villa am Traunsee brannte völlig ab
Der ausgebaute Dachstuhl der Villa am Traunsee brannte völlig ab(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Nach neun Stunden Einsatz nun die gute Nachricht aus Gmunden (OÖ): Der Brand in der Altstadtvilla an der Esplanade ist unter Kontrolle. Doch es droht noch, ein Teil des Dachstuhls auf die Straße zu stürzen. Und für die Bewohner die Hiobsbotschaft: Es gibt vorerst kein Zurück in die eigenen vier Wände.

0 Kommentare

Kurz nach drei Uhr früh begann der Albtraum für die Bewohner des schön renovierten Hauses an der Esplanade in Gmunden: Im ausgebauten Dachgeschoß begann es zu brennen. „Die Flammen griffen rasch um sich, als die Einsatzkräfte kamen, waren die Bewohner zum Glück schon in Sicherheit“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Dreiblmeier zur „Krone“.

Bedingungen erschwerten Löscharbeiten
80 Helfer von sechs Wehren rückten an, die Löscharbeiten im verwinkelten Dachgeschoß, das noch dazu aus Holz bestand, waren schwierig. Mithilfe von drei Hubsteigern wurden die Flammen bekämpft, auch von innen drangen Atemschutztrupps im vierstöckigen Gebäude zum Brandherd vor. „Wir hatten auch eine Drohne vor Ort, um die Glutnester zu lokalisieren“, schildert Thomas Dreiblmeier das Vorgehen.

Von Hubsteigern aus bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen.
Von Hubsteigern aus bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Zwölf Bewohner in Notquartier
Während die Feuerwehrleute die Flammen auf das Dachgeschoß begrenzen konnten, versorgte das Rote Kreuz jene zwölf Bewohner, die vor den Flammen geflohen waren. „Sie wurden vorübergehend in der Bezirkshauptmannschaft, die ganz in der Nähe ist, untergebracht“, heißt es von den Helfern. Inzwischen ist klar: Es gibt vorläufig kein Zurück ins Haus, das Gebäude ist behördlich gesperrt worden. Wo die Bewohner jetzt unterkommen, wird noch geklärt.

Abbruchfirma muss sichern und abtragen
Ebenso ist die Brandursache noch unklar. Bis die Ermittler die Ruine untersuchen können, wird es noch dauern. Denn ein Teil des Dachstuhls ist nach dem Brand so instabil, dass er auf die Straße abzustürzen droht. Jetzt muss eine Abbruchfirma diesen sichern, beziehungsweise abtragen, damit diese Gefahr gebannt wird.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
129.297 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
109.926 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
100.411 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Oberösterreich
Flammen in Gmunden
Nach Inferno am Dach ist Altstadtvilla unbewohnbar
Öffentliche Gelder
Herr Präsident, hat die Politik Ried aufgegeben?
Situation akut
Kein Arzttermin, weil er zwei Jahre gesund war
Forderungen aus OÖ
Nächster Versuch, Integration zu bewerkstelligen
Während Stellenabbau
Faserhersteller Lenzing mit 105 Mio. Euro Verlust
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf