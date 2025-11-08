Irrtum: Grazerin blecht Heizkosten für Landesbüro

Mit einem kuriosen Problem sieht sich eine Grazerin seit ihrem Einzug 2023 konfrontiert: Ihre Heizkosten explodieren, obwohl sie alle Geräte ausgeschaltet lässt. Sie vermutet, dass die Wärmezähler vertauscht wurden, doch die Verantwortlichen lassen sie in der kalten Wohnung sitzen.
Etwas verzweifelt wandte sich Gudrun Ceh-Braun vor einigen Wochen an die „Krone“: In ihrem Haus seien die Wärmezähler falsch angeschlossen. Konkret würde es sich um die Wohnung ihrer Tochter handeln, die Ende 2023 einen Stock über ihr eingezogen sei. Seit dem Einzug würden horrend hohe Heizkosten anfallen – mittlerweile seien sich die beiden sicher, dass sie eigentlich die Rechnung des Landesbüros darüber zahlen.
