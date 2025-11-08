Irrtum: Grazerin blecht Heizkosten für Landesbüro

Etwas verzweifelt wandte sich Gudrun Ceh-Braun vor einigen Wochen an die „Krone“: In ihrem Haus seien die Wärmezähler falsch angeschlossen. Konkret würde es sich um die Wohnung ihrer Tochter handeln, die Ende 2023 einen Stock über ihr eingezogen sei. Seit dem Einzug würden horrend hohe Heizkosten anfallen – mittlerweile seien sich die beiden sicher, dass sie eigentlich die Rechnung des Landesbüros darüber zahlen.