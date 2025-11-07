4500 Gäste: Neues Konzept punktet bei Punsch-Fans

Das Glühwein-Opening in Klagenfurt hat eine lange Tradition, so ein Fest wie heuer gab es aber noch nie. 4500 Gäste stürmten am Donnerstag den Alten Platz, fast doppelt so viele wie im Vorjahr.
Im Jahr 2024 gab es sogar zwei Glühwein-Openings. Heuer haben sich die Wirte am Alten Platz zusammengetan und das beliebte Event auf neue Beine gestellt. Gemeinsam wurden die Stände errichtet und es gibt einen Einheitspreis für Glühwein- und Glühmost.
Daher gab es am Donnerstagabend auch strahlende Gesichter bei den Wirten. Denn rund 4500 Gäste kamen in die Klagenfurter Innenstadt, um das neue Konzept unter die Lupe zu nehmen.
Sandra Dobesch von der Golden-Goos-Bar: „Die Wirte arbeiten zusammen, brachten frischen Wind rein. Das Geschäft war super. Toll, dass wir jetzt zusammenhalten, es gibt von der Stadt aus sowieso wenig Unterstützung für die Wirte. Gemeinsam können wir noch viel mehr erreichen.“
Bei After-Work-Partys spielen auch Bands auf
Dieses Mal spielten DJ Dieter und DJ Maph auf, brachten viel Schwung rein. Die vier Wirte schmeißen heuer noch einige weitere Events zusammen. „Bei den drei After-Work-Partys am 5., 12. und 19. Dezember setzen wir auch auf einheimische Bands, das ist noch besser für die Stimmung“, verrät Dobesch im Gespräch mit der „Krone“.
Es war so viel los, sehr viele junge Leute kamen. Das Glühwein-Opening ist mit dem neuen Weg der Wirte toll angenommen worden.
Bürgermeister Christian Scheider
Die nächste gemeinsame Veranstaltung der vier Wirte steigt am 22. November mit der Krampus-Party. 50.000 Besucher werden zuvor beim traditionellen Krampuslauf in der Innenstadt erwartet, das Ziel der Perchtenläufe ist wie immer am Alten Platz. Rundherum sind die Stände aufgebaut.
