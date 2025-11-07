4500 Gäste: Neues Konzept punktet bei Punsch-Fans

Bei After-Work-Partys spielen auch Bands auf

Dieses Mal spielten DJ Dieter und DJ Maph auf, brachten viel Schwung rein. Die vier Wirte schmeißen heuer noch einige weitere Events zusammen. „Bei den drei After-Work-Partys am 5., 12. und 19. Dezember setzen wir auch auf einheimische Bands, das ist noch besser für die Stimmung“, verrät Dobesch im Gespräch mit der „Krone“.