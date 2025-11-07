Leidenschaftliche Festspielleiterin und Pionierin

Sie hat es weitergegeben! Als studierte Theaterwissenschaftlerin, die nach wertvollen Erfahrungen in der Oper und als Philharmonikerball-Organisatorin mit dem CS zur ersten weiblichen Festspielleiterin Europas avancierte. Damit war sie in ihrem Element und offen für Neues, verpasste dem Festival mit der Kirchenoper sein Alleinstellungsmerkmal, holte viele Weltstars nach Kärnten und leistete mit dem „Carinthischen Kindersommer“ samt Kinderoper Pionierarbeit für die Jugend, „weil Kunstverständnis bei den Kindern beginnt.“