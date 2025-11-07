Forstarbeiter (50) durch Baumwipfel verletzt

Beim Fällen eines Baumes löste sich ein sogenannter Dürrling, ein bereits vor längerer Zeit abgebrochener, in der Baumkrone hängender Baumwipfel des daneben befindlichen Baumes, und traf den 50-Jährigen am Rücken. Seine beiden Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.