Forstarbeiter (50) durch Baumwipfel verletzt

Bei Holzschlägerungsarbeiten im Kärntner Lavanttal ist am Freitag ein Mann von einem herabfallenden, dürren Wipfel verletzt worden. Er musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.
Mit Schlägerungsarbeiten war ein 50-Jähriger aus Wolfsberg am Freitagvormittag in einem steilen Wald in Prebl beschäftigt. Unterstützt wurde er bei der Forstarbeit von zwei Männern (50 und 24).
Beim Fällen eines Baumes löste sich ein sogenannter Dürrling, ein bereits vor längerer Zeit abgebrochener, in der Baumkrone hängender Baumwipfel des daneben befindlichen Baumes, und traf den 50-Jährigen am Rücken. Seine beiden Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.
Der Verletzte musste mittels Seilbergung durch den Rettungshubschrauber C11 aus dem steilen Gelände geborgen und in das Klinikum eingeliefert werden. Im Einsatz standen zudem neun Mann der Feuerwehr Prebl und neun Einsatzkräfte der Bergrettung St. Andrä im Lavanttal.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.