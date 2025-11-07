Vorteilswelt
Seilbergung durch C11

Forstarbeiter (50) durch Baumwipfel verletzt

Kärnten
07.11.2025 16:25
Mittels Seilbergung wurde der Verletzte aus dem Wald geborgen. Symbolfoto
Mittels Seilbergung wurde der Verletzte aus dem Wald geborgen. Symbolfoto(Bild: Evelyn Hronek)

Bei Holzschlägerungsarbeiten im Kärntner Lavanttal ist am Freitag ein Mann von einem herabfallenden, dürren Wipfel verletzt worden. Er musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Mit Schlägerungsarbeiten war ein 50-Jähriger aus Wolfsberg am Freitagvormittag in einem steilen Wald in Prebl beschäftigt. Unterstützt wurde er bei der Forstarbeit von zwei Männern (50 und 24).

Beim Fällen eines Baumes löste sich ein sogenannter Dürrling, ein bereits vor längerer Zeit abgebrochener, in der Baumkrone hängender Baumwipfel des daneben befindlichen Baumes, und traf den 50-Jährigen am Rücken. Seine beiden Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Der Verletzte musste mittels Seilbergung durch den Rettungshubschrauber C11 aus dem steilen Gelände geborgen und in das Klinikum eingeliefert werden. Im Einsatz standen zudem neun Mann der Feuerwehr Prebl und neun Einsatzkräfte der Bergrettung St. Andrä im Lavanttal.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

