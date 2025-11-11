Läufer kollabiert 100 Meter vor Ziel und stirbt

Eine Tragödie hat sich am Sonntag beim Nizza-Cannes-Marathon abgespielt. Rund 100 Meter vor dem Ziel brach ein 27-jähriger Mann zusammen und verstarb wenig später.
Lokalen Medienberichten zufolge erlitt der Läufer am Boulevard de la Croisette in Cannes einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Zwar sei der Mann direkt erstversorgt worden, die Rettungsversuche blieben jedoch erfolglos.
„Regelmäßiger Läufer“
Bei dem Opfer soll es sich um einen erfahrenen Sportler handeln. Gegenüber „Nice Matin“ meinte Renndirektor Pascal Thiriot: „Er war ein Sportler, ein regelmäßiger Läufer. Er hatte sich ein Jahr lang auf den Marathon vorbereitet. Er war bereit.“
Rund 22.000 Läufer hatten sich am Sonntag auf den Weg von Nizza nach Cannes gemacht. Die Siege gingen an den Kenianer Dickson Kiprop (2:13:30 Stunden) beziehungsweise dessen Landsfrau Irene Korir (2:39:41).
