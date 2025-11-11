Vorteilswelt
Die Magie der gelebten Tierliebe am Assisi-Hof

11.11.2025 10:46
Das Team des Assisi-Hofs begleitet seine Tiere mit Geduld, Liebe und Zuversicht.
Das Team des Assisi-Hofs begleitet seine Tiere mit Geduld, Liebe und Zuversicht.(Bild: Krone KREATIV/ÖTV/Assisi-Hof Stockerau)

Die Vorweihnachtszeit lädt zur Besinnung ein, doch für viele Tiere in Not bedeutet sie lediglich die Fortsetzung eines täglichen Überlebenskampfes. Mitten im beschaulichen Auwald bei Stockerau in Niederösterreich liegt ein besonderer Ort, an dem Tierfreunde nicht nur aktiv helfen können, sondern dabei selbst in die besondere Stimmung der Adventszeit eintauchen.

Betrieben vom Österreichischen Tierschutzverein, ist der Assisi-Hof in Stockerau (NÖ) weit mehr als eine Auffangstation. Auf 16.000 Quadratmetern finden bis zu 80 Tiere ein Zuhause auf Zeit. Zwischen Stroh, Heu und liebevoll gestalteten Gehegen entfaltet sich eine friedvolle Oase, in der Fürsorge und Aufmerksamkeit zu den wertvollsten Ressourcen gehören.

Berufung, getragen von tiefstem Engagement
Die Arbeit des engagierten Teams reicht weit über die bloße Grundversorgung hinaus. Ihr unermüdlicher Einsatz wendet Schicksale zum Guten – das beweist beispielsweise die bewegende Geschichte des tauben Katers „Prinzi“. Nach Jahren des harten Überlebenskampfes auf der Straße kam er schwerkrank zum Hof. Erst nach elf Monaten intensiver Pflege und liebevoller Betreuung konnte die schwarz-weiße Samtpfote, sichtlich erholt und voller neuem Vertrauen, in ein behütetes Zuhause vermittelt werden.

Wir schenken diesen Tieren eine bessere Zukunft. Das ist unser tiefster Antrieb und folgt unserem Leitsatz: ,Jedes Tier hat ein würdevolles und artgerechtes Leben verdient‘.

Stephanie Lang, Leiterin Assisi-Hof Stockerau

Solche Erfolgsgeschichten sind der tiefste Lohn für die Arbeit am Hof, doch sie offenbaren auch die immense Herausforderung: Hinter jedem Tier verbirgt sich ein eigenes, oft schweres Schicksal, das nicht nur grenzenlose Geduld und das ganze Einfühlungsvermögen des Teams verlangt, sondern auch beträchtliche finanzielle Mittel erfordert.

Adventmarkt der besonderen Art
Am Samstag, 13. Dezember 2025, öffnet der Hof seine Tore für einen Adventmarkt, der alles andere als gewöhnlich ist. Statt hektischer Geschenkejagd steht die echte Begegnung im Mittelpunkt. Bei Hofführungen erhalten Besucher seltene Einblicke hinter die Kulissen und lernen die bewegenden Geschichten der tierischen Bewohner kennen. Wer diesen Ort besucht, erlebt nicht nur den stillen Zauber der Vorweihnachtszeit, sondern wird selbst Teil einer Geschichte von Hoffnung, Fürsorge und gelebter Tierliebe.

Adventmarkt Assisi-Hof

  • Samstag, 13. Dezember 2025,
    11 bis 16 Uhr
    Assisi-Hof Stockerau
    Donaulände-Uferweg 58
    2000 Stockerau
    Homepage
  • Programm: Hofführungen, adventliches Rahmenprogramm für die ganze Familie
  • Hinweis:
    Eigene Hunde können aus Rücksicht auf die Hofbewohner nicht mitgebracht werden
