Die Magie der gelebten Tierliebe am Assisi-Hof

Adventmarkt der besonderen Art

Am Samstag, 13. Dezember 2025, öffnet der Hof seine Tore für einen Adventmarkt, der alles andere als gewöhnlich ist. Statt hektischer Geschenkejagd steht die echte Begegnung im Mittelpunkt. Bei Hofführungen erhalten Besucher seltene Einblicke hinter die Kulissen und lernen die bewegenden Geschichten der tierischen Bewohner kennen. Wer diesen Ort besucht, erlebt nicht nur den stillen Zauber der Vorweihnachtszeit, sondern wird selbst Teil einer Geschichte von Hoffnung, Fürsorge und gelebter Tierliebe.