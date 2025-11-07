Unbekannter schlägt nach Handtaschenraub zu

Ein unbekannter Täter raubte am Donnerstagabend einer 51-jährigen Frau die Handtasche im Salzburger Stadtteil Liefering. Im Zuge der Tat kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung.
Zwischen dem flüchtigen Täter und dem Begleiter (32) der Frau kam es während des Raubs zu einer Auseinandersetzung. Der 32-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Begleiter und auch die 51-Jährige wurden zur medizinischen Versorgung ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.
Eine weitere, bei der Tat anwesende Dame wurde dabei nicht verletzt. Der entstandene Schaden ist noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Täterschaft laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.