Mit Beinschiene gegen erneuten Kreuzbandriss

Um eine erneute Horror-Verletzung vorzubeugen, greift Volleyball-Export Victoria Deisl ganz tief in die Tickkiste. Die 26-jährige Salzburgerin riss sich vor zweieinhalb Jahren unter anderem das Kreuzband und läuft seither mit einem besonderen Handicap auf. Warum und ob dieses stört, erzählte die Flachgauerin der „Krone“.
Riss des vorderen und hinteren Kreuzbandes, Innenband- und Außenmeniskus-Riss sowie eine luxierte Kniescheibe: So lautete die Diagnose von Volleyball-Export Victoria Deisl, die sie am 9. November 2023 erhalten hatte. „Ich habe mir damals so ziemlich alles auf einmal gerissen“, blickt die 26-Jährige zurück.
Zweieinhalb Jahre später ist die Flachgauerin zwar längst schon wieder zurück bei alter Stärke. Sichtbar ist die Horror-Verletzung von damals aber immer noch.Griff in TrickkisteSowohl im Nationalteam als auch bei ihrem tschechischen Klub Prostějov schlägt die Zuspielerin nämlich mit einer Beinschiene auf.
Ich will abwarten und schauen, was sich tut.
Volleyballerin Victoria Deisl über ihre sportliche Zukunft
„So kann ich mir nichts mehr reißen und stören tut es mich nicht wirklich. Im Gegenteil. Ich kann dadurch das Knie sogar mehr belasten“, schildert Deisl, deren Zukunft noch offen ist. „Ich will abwarten und schauen, was sich tut“, macht sie sich keinerlei Druck.
Italien als ein großes Ziel von Victoria Deisl
Die Ziele? „In Italien und der Champions League spielen sowie die Europameisterschaft im kommenden Sommer.“
