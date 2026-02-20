Lkw-Unfälle sorgen für Chaos auf Salzburgs Straßen

Der neuerliche Wintereinbruch mit morgendlichem Schneefall hat auch auf Salzburgs Straßen für einige Probleme gesorgt. Auf der Tauernautobahn gab es in der Nähe des Tauerntunnels einen Lkw-Unfall, auch zwischen Hof und Thalgau sorgt ein Lkw für Probleme.
Kurz nach dem Tauerntunnel kam es in Fahrtrichtung Salzburg zu einem Lkw-Unfall, der für Probleme auf der Tauernautobahn sorgte. Inzwischen ist die Unfallstelle aber geräumt. Auch zwischen Thalgau und Hof sorgte auf der Russenstraße ein hängengebliebener Lkw für Probleme im Frühverkehr.
Auf der Wolfgangsee-Bundesstraße B158 ist in Strobl bei Gschwendt ein Verkehrsunfall passiert, der ebenfalls für Verzögerungen sorgte. Dazu geht es auf der Tauernautobahn bei Hüttau und auf mehreren Strecken in der Stadt Salzburg aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse nur langsam voran.
