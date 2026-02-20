Lkw-Unfälle sorgen für Chaos auf Salzburgs Straßen

Kurz nach dem Tauerntunnel kam es in Fahrtrichtung Salzburg zu einem Lkw-Unfall, der für Probleme auf der Tauernautobahn sorgte. Inzwischen ist die Unfallstelle aber geräumt. Auch zwischen Thalgau und Hof sorgte auf der Russenstraße ein hängengebliebener Lkw für Probleme im Frühverkehr.