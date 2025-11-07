Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Erstmals passiert“

Kollision im All drohte: China wandte sich an NASA

Wissenschaft
07.11.2025 09:47
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Mikael Damkier - stock.adobe.com)

Um eine mögliche Kollision von zwei Satelliten im All zu vermeiden, hat sich die chinesische Weltraumbehörde kürzlich erstmals an ihr US-Pendant, die NASA gewandt. Für Experten markiert die Kontaktaufnahme seitens China einen Durchbruch im globalen Weltraumverkehrsmanagement.

0 Kommentare

„Wenn es zu einer Annäherung kam, schickten wir jahrelang eine Nachricht an die Chinesen mit dem Inhalt: ,Wir glauben, dass wir mit euch kollidieren werden. Bleibt dort, wo ihr seid, wir werden um euch herummanövrieren‘“, berichtete der Direktor für Weltraumnachhaltigkeit bei der NASA, Alvin Drew, am 2. Oktober während einer Plenarsitzung auf dem Internationalen Astronautischen Kongress (IAC) in Sydney (Australien).

Einen Tag zuvor habe es eine große Veränderung gegeben, verriet Drew. „Erst gestern haben wir ein wenig gefeiert, weil die chinesische Weltraumbehörde zum ersten Mal auf uns zugekommen ist und gesagt hat: ,Wir sehen eine Annäherung zwischen unseren Satelliten. Wir empfehlen Ihnen, stillzuhalten. Wir werden ein Ausweichmanöver durchführen.‘ Das ist das erste Mal, dass so etwas passiert ist“, sagte er.

Kontakt zwischen China und USA eingeschränkt
Diese Entwicklung ist für Experten insofern bemerkenswert, als der Kontakt zwischen der US-Raumfahrtbehörde NASA und staatlichen chinesischen Einrichtungen durch den sogenannten Wolf Amendment, ein im Jahr 2011 vom US-Kongress verabschiedeter Zusatzartikel in der amerikanischen Verfassung, stark eingeschränkt ist.

Der Wolf Amendment verbietet der NASA nämlich, staatliche Gelder, ohne ausdrückliche Genehmigung des Federal Bureau of Investigation (FBI) und des US-Kongresses für eine direkte, bilaterale Zusammenarbeit mit der Regierung in Peking sowie mit China verbundenen Organisationen zu verwenden.

Anzahl der Satelliten steigt weiter drastisch
Die Kontaktaufnahme zeigt laut Experten, dass China seine Fähigkeiten im Bereich der Weltraumüberwachung deutlich verbessert habe. Das sei ein wichtiger Schritt, da sowohl die USA mit Elon Musks Starlink als auch China mit Guowang und Quinfan („Tausend Segel“, Anm.) – ein Pendant zu Starlink – Satellitennetzwerke in niedriger Erdumlaufbahn hat, was Anzahl von Satelliten im Erdorbit rapide und drastisch erhöht.

Lesen Sie auch:
Weltraumschrott
US-Behörde will Satelliten schneller entsorgen
11.09.2022
Im Ländle sichtbar
Weltraumschrott fliegt uns jetzt um die Ohren
08.03.2024

Angaben der europäischen Weltraumbehörde ESA zufolge kreisen derzeit mehr als 12.500 Satelliten um unseren Heimatplaneten – viele davon sind nicht mehr funktionstüchtig. Jedes sechste funktionsuntüchtige Objekt, das derzeit im All hinterlassen wird, explodiere, so die ESA.

Auf Grundlage statistischer Modelle geht die ESA davon aus, dass es derzeit rund 40.500 Trümmerobjekte, die größer als zehn Zentimeter sind, rund 1,1 Millionen, die zwischen ein und zehn Zentimetern messen und 130 Millionen bis zu einer Größe von einem Zentimeter gibt. Die Gesamtmasse aller im Erdorbit befindlichen Objekte wird auf mehr als 12.400 Tonnen geschätzt.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
145.465 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.498 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
90.179 mal gelesen
Mehr Wissenschaft
„Erstmals passiert“
Kollision im All drohte: China wandte sich an NASA
„Perfekter Geschmack“
Chinesische Taikonauten grillen erstmals im All
Krone Plus Logo
Zufall oder Normalität
Giftige Spinnen in Europa: So groß ist die Gefahr
Krone Plus Logo
Gipfeltreffen in Belém
Klima-Kipppunkte: Was uns durch Erderwärmung droht
Wurde 84 Jahre alt
Ehemaliger Rektorenchef Peter Skalicky gestorben
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf