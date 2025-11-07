Kollision im All drohte: China wandte sich an NASA

Einen Tag zuvor habe es eine große Veränderung gegeben, verriet Drew. „Erst gestern haben wir ein wenig gefeiert, weil die chinesische Weltraumbehörde zum ersten Mal auf uns zugekommen ist und gesagt hat: ,Wir sehen eine Annäherung zwischen unseren Satelliten. Wir empfehlen Ihnen, stillzuhalten. Wir werden ein Ausweichmanöver durchführen.‘ Das ist das erste Mal, dass so etwas passiert ist“, sagte er.