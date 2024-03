Weltraumschrott fliegt uns jetzt um die Ohren

Weltraumschrott in Form von Batteriepaketen der Internationalen Raumstation ISS wird zwischen Freitag und Samstag in die Erdatmosphäre eindringen. Die Auswirkungen sollen auch in Vorarlberg zu sehen und zu hören sein. Ein Auftreffen der Trümmerteile auf der Erdoberfläche gilt glücklicherweise als unwahrscheinlich.