US-Behörde will Satelliten schneller entsorgen

Mit Müll hat der Mensch nicht nur auf der Erde zu kämpfen - auch im Weltall wird er zunehmend zum Problem. Neben Resten alter Raketen machen vor allem Trümmer ausgedienter Satelliten die Raumfahrt in Erdnähe immer gefährlicher. Die US-Telekommunikationsbehörde FCC will die Verweildauer alter Satelliten im All daher nun per Gesetz begrenzen.