Immo-Firma aus Wagrain schlittert in die Insolvenz

Neuer Rückschlag im Pongau: Die Golden Lodges Pitztal GmbH aus Wagrain ist insolvent. Hohe Kosten, fehlende Investoren und ein fällig gestellter Kredit zwangen das Unternehmen in die Knie. 15 Gläubiger sind betroffen, die Passiva liegen bei drei Millionen Euro.
Am Landesgericht Salzburg wurde über die Golden Lodges Pitztal GmbH mit Sitz in Wagrain das Konkursverfahren eröffnet. Geschäftsführer Johannes Oberreiter und Hermann Hausbacher entwickelten Immobilienprojekte, fanden aber für ein Großprojekt keine Käufer mehr.
Laut Creditreform explodierten seit der Pandemie Material- und Energiekosten, während die Nachfrage am Markt einbrach. Als die Hausbank den laufenden Kredit fällig stellte, blieb nur der Gang zum Gericht.
Die Schulden betragen rund drei Millionen Euro, 15 Gläubiger sind betroffen. Eine Fortführung ist nicht geplant, Insolvenzverwalter ist Dr. Christian Schubeck.
