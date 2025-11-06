Vorteilswelt
Pongauer Pleite

Immo-Firma aus Wagrain schlittert in die Insolvenz

Salzburg
06.11.2025 14:55
Eine Immobilienfirma aus Wagrain ist pleite...
Eine Immobilienfirma aus Wagrain ist pleite...(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Neuer Rückschlag im Pongau: Die Golden Lodges Pitztal GmbH aus Wagrain ist insolvent. Hohe Kosten, fehlende Investoren und ein fällig gestellter Kredit zwangen das Unternehmen in die Knie. 15 Gläubiger sind betroffen, die Passiva liegen bei drei Millionen Euro.

Am Landesgericht Salzburg wurde über die Golden Lodges Pitztal GmbH mit Sitz in Wagrain das Konkursverfahren eröffnet. Geschäftsführer Johannes Oberreiter und Hermann Hausbacher entwickelten Immobilienprojekte, fanden aber für ein Großprojekt keine Käufer mehr.

Laut Creditreform explodierten seit der Pandemie Material- und Energiekosten, während die Nachfrage am Markt einbrach. Als die Hausbank den laufenden Kredit fällig stellte, blieb nur der Gang zum Gericht.

Lesen Sie auch:
Das Projekt wurde von Greenpeace als Salzburgs „größte Bausünde“ gewertet. 
Eine Million Minus
Installateur-Pleite wegen Luxus-Projekt im Pinzgau
22.10.2025
Prozess gegen Ex-Chefs
Scalahaus-Pleite: „Plan-Ziele wurden nie erfüllt“
29.10.2025
42 Jobs weg
10-Millionen-Euro-Pleite: Holzhändler schließt
30.10.2025

Die Schulden betragen rund drei Millionen Euro, 15 Gläubiger sind betroffen. Eine Fortführung ist nicht geplant, Insolvenzverwalter ist Dr. Christian Schubeck.

Salzburg

