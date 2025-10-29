Scalahaus-Pleite: „Plan-Ziele wurden nie erfüllt“

Häuslbauer zahlten im Voraus, erhielten nie ein Haus

Zu Beginn sammelte die Richterin die Ansprüche der Opfer ein. Allein von den Besucherrängen meldeten sich ein Dutzend Leute: Sie alle wollten ein Eigenheim von Scalahaus errichten lassen, leisteten Vorauszahlungen zwischen 25.000 Euro und 75.000 Euro und wurden von der Pleite überrascht. Aus dem Konkursverfahren erhielten sie nur Mini-Beträge mit einer Quote von 1,1 Prozent zurück. Bei der Befragung durch die Richterin erklärte der Zweitangeklagte: „Die Verluste waren da, aber der Ausblick war gut.“ Man habe an das Geschäftsmodell geglaubt und auch Geld hineingepumpt. Dann kam Corona, die Kosten seien explodiert, so der Manager.