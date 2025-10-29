Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess gegen Ex-Chefs

Scalahaus-Pleite: „Plan-Ziele wurden nie erfüllt“

Salzburg
29.10.2025 17:20
Die Fertigteilhaus-Firma Scalahaus hatte von 2016 bis 2022 ihren Sitz in Eugendorf.
Die Fertigteilhaus-Firma Scalahaus hatte von 2016 bis 2022 ihren Sitz in Eugendorf.(Bild: Tröster Andreas)

2022 hat die Pleite der Fertigteilhaus-Firma Scalahaus viele Häuslbauer um ihren Traum vom Eigenheim gebracht. Nun, Jahre später, müssen sich die zwei damaligen Geschäftsführer im Landesgericht erklären: Sie sollen schlecht gewirtschaftet, so der Vorwurf der Justiz. Doch nur einer der beiden Unternehmer sieht das auch so.

0 Kommentare

Von „niederträchtigen Handlungen“ spricht der Staatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Salzburger Landesgericht. Und er nennt zu Beginn des Prozesses am Mittwoch den Schaden für 460 Gläubiger des 2022 in die Pleite gerutschten Fertighaus-Anbieters Scalahaus: rund 22 Millionen Euro. Viele Häuslbauer waren so um ihren Traum vom großen Eigenheim gebracht worden – die „Krone“ berichtete mehrfach. 

Zwei angeklagte Anzugträger im Salzburger Landesgericht. (Symbol)
Zwei angeklagte Anzugträger im Salzburger Landesgericht. (Symbol)(Bild: Tröster Andreas)

Wegen grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen – früher auch als fahrlässige Krida bekannt – müssen sich die beiden Ex-Geschäftsführer der Pleite-Firma erklären: Der erste Anzugträger legte ein Geständnis ab, der andere nicht. „Die Aufzeichnungen hätten besser geführt werden müssen und ein geringeres Gehalt hätte bezogen werden müssen“, räumte der Verteidiger des Firmengründers ein.

Zahlten sich Firmenchefs ein zu hohes Gehalt?
Doch der Verteidiger des zweiten Managers, der zwischen 2019 und 2021 als zweiter Geschäftsführer aktiv war, befand: „Mein Klient hat ein angemessenes Gehalt erhalten.“ Sein Mandant sei davon ausgegangen, dass die Finanz-Zahlen stimmen. Und Mitte 2021 hieß es ja: keine Gefahr für eine Insolvenz.

Häuslbauer zahlten im Voraus, erhielten nie ein Haus
Zu Beginn sammelte die Richterin die Ansprüche der Opfer ein. Allein von den Besucherrängen meldeten sich ein Dutzend Leute: Sie alle wollten ein Eigenheim von Scalahaus errichten lassen, leisteten Vorauszahlungen zwischen 25.000 Euro und 75.000 Euro und wurden von der Pleite überrascht. Aus dem Konkursverfahren erhielten sie nur Mini-Beträge mit einer Quote von 1,1 Prozent zurück. Bei der Befragung durch die Richterin erklärte der Zweitangeklagte: „Die Verluste waren da, aber der Ausblick war gut.“ Man habe an das Geschäftsmodell geglaubt und auch Geld hineingepumpt. Dann kam Corona, die Kosten seien explodiert, so der Manager.

Lesen Sie auch:
Kein Haus, kein Bau
Häuslbauer zahlte 47.000 Euro an Pleite-Firma
15.04.2022

Manche Hausprojekte wurden zum Verlustgeschäft. Verkaufszahlen der Häuser wurden auch „massiv unterschritten“, bemerkte die Richterin, die auch betonte: „Plan-Ziele wurden nie erfüllt.“ Der Prozess wurde letztlich vertagt.

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
173.526 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
147.721 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.359 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf