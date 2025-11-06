Jauntaler Striezelwerfen ist UNESCO-Kulturerbe

Kleine Roggenbrötchen, die vom Balkon der ehemaligen Burgmeierei am Kirchplatz in Stein im Jauntal geworfen werden, und Hunderte Besucher, die nur darauf warten einen der beliebten Striezel zu ergattern: Das Striezelwerfen in Stein im Jauntal ist nicht nur in der Region rund um den Klopeiner See bekannt. Einmal im Jahr, Anfang Februar, werden die Brötchen in die Menge geworfen. Wer keinen Striezel ergattert, holt sich bei einem Stand einen. Denn die Brote werden das ganze Jahr lang aufbewahrt, an Tiere verfüttert oder selbst verspeist und bringen – zumindest Überlieferungen zufolge – Glück und Gesundheit. Das Brauchtum geht zurück auf die Selige Hildegard von Stein, die um das Jahr 975 lebte und eine Armenspeisung betrieb.