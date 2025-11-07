Kassenversorgung mit Radiologen neu aufgestellt

Jahrelang gab es Diskussionen: Jetzt ist die radiologische Kassen-Versorgung im Pinzgau neu aufgestellt. Die komplette Verlagerung ins Tauernklinikum hat sich für die Gesundheitskasse nicht bewährt. Für Großgeräte gibt es aber weiter nur private Alternativen im Bezirk.
Die Geschichte der Radiologie im Pinzgau ist komplex. Man entschied sich vor Jahren für eine Angliederung der Kassenversorgung ans Tauernklinikum, ruderte aber zurück. Nach einer Röntgen-Praxis in Zell am See eröffnete nun eine neue, zweite Ordination in Saalfelden. Imre Vasvary zufrieden: „Es ist gut angelaufen.“
Wer im Pinzgau MRT- oder CT-Bilder braucht, muss aber ins Tauernklinikum. Alternativen sind privat und damit kostspielig.
Patienten werden häufig in die Landeshauptstadt überwiesen. Langes Warten sei zu vermeiden, so Thom Kinberger (ÖGK). Bernhard Scharinger eröffnet im selben Haus in Saalfelden ein Privatinstitut (CT und MRT). Er wäre an einer Kooperation mit der Kassa interessiert. Das ist aber nicht vorgesehen.
