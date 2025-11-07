Kassenversorgung mit Radiologen neu aufgestellt

Die Geschichte der Radiologie im Pinzgau ist komplex. Man entschied sich vor Jahren für eine Angliederung der Kassenversorgung ans Tauernklinikum, ruderte aber zurück. Nach einer Röntgen-Praxis in Zell am See eröffnete nun eine neue, zweite Ordination in Saalfelden. Imre Vasvary zufrieden: „Es ist gut angelaufen.“