Jungbullen wollen auch die Falken reißen

Während in Salzburg die Jungbullen auch die Falken reißen wollen, den dritten Sieg in Serie feiern möchten, spielen einige Teamkollegen der Mannschaft gerade in Katar bei der U17-WM. Johannes Moser erzielte per Elfmeter (nach Foul an Dominik Dobis) das Goldtor gegen Saudi-Arabien. Neben dem Duo standen auch Rafael Feldinger und Jakob Pokorny als Kapitän in der Startelf. „Es ist hundertprozentig eine coole Bühne, das sollen sie mitnehmen“, freut sich Beichler für seine Schützlinge mit. Dennoch mahnt der Steirer: „Am Ende ist es nicht der Fußball, wo sie sich zurechtfinden müssen – nämlich der Erwachsenenfußball.“