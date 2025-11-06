Vorteilswelt
Liefering in Form

Jungbullen wollen auch die Falken reißen

Salzburg
06.11.2025 23:00
Rocco Zikovic (li.) und Co. holten zuletzt zwei Siege in der 2. Liga.
Rocco Zikovic (li.) und Co. holten zuletzt zwei Siege in der 2. Liga.(Bild: Tröster Andreas)

Liefering scheint in der 2. Liga in dieser Saison angekommen zu sein. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen bewiesen die Jungbullen eine gute Form. Währenddessen haben einige Spieler in Katar die Chance, sich bei der U17-WM zu beweisen.

Sieg gegen St. Pölten, 2:0-Erfolg bei den Young Violets. Liefering ist in der 2. Liga drauf und dran, eine Siegesserie zu starten. „Es hat gut getan, die Stimmung ist ordentlich“, fiel laut Trainer Daniel Beichler vielen Spielern eine Last von den Schultern. Dennoch mahnt der Coach: „Ich glaube trotzdem, dass es kein Zeitpunkt zum Durchdrehen ist. Ich hoffe, dass wir wissen, dass beide Siege hart erarbeitet waren.“

Liefering-Trainer Daniel Beichler.
Liefering-Trainer Daniel Beichler.(Bild: Tröster Andreas)

Unangenehme Kapfenberger
Die Tugenden, alles reinzuwerfen, haben die Jungbullen in den vergangenen beiden Spielen perfekt umgesetzt. Der Schalter ist nach einer miserablen Leistung beim FAC umgelegt worden. „Oft braucht es ein schlechtes Spiel, um nochmal klarer zu werden“, weiß Beichler. Diese Klarheit wird es auch Freitagabend gegen die Falken aus Kapfenberg brauchen. Ein Team, das sich vor allem durch eine unangenehme, kämpferische Einheit präsentiert.

Während in Salzburg die Jungbullen auch die Falken reißen wollen, den dritten Sieg in Serie feiern möchten, spielen einige Teamkollegen der Mannschaft gerade in Katar bei der U17-WM. Johannes Moser erzielte per Elfmeter (nach Foul an Dominik Dobis) das Goldtor gegen Saudi-Arabien. Neben dem Duo standen auch Rafael Feldinger und Jakob Pokorny als Kapitän in der Startelf. „Es ist hundertprozentig eine coole Bühne, das sollen sie mitnehmen“, freut sich Beichler für seine Schützlinge mit. Dennoch mahnt der Steirer: „Am Ende ist es nicht der Fußball, wo sie sich zurechtfinden müssen – nämlich der Erwachsenenfußball.“

2. Liga, Freitag: Liefering – Kapfenberg, Hertha Wels – First Vienna (beide 18), Admira Wacker – St. Pölten (20.30). – Samstag: Schwarz-Weiß Bregenz – Austria Lustenau, Rapid II – Austria Klagenfurt, Austria Salzburg – Sturm Graz II (alle 14.30). – Sonntag: FAC Wien – Young Violets Austria Wien (10.30).

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

