Grundeigentümer wehren sich gegen Bausperren

Acht als Bauland gewidmete Grundstücke sollen in der Stadt Salzburg zur Reserve für Grünland werden, wenn es nach der Stadtpolitik geht. Mehrere Betriebe fühlen sich von der Entscheidung am Donnerstag überrumpelt.
Die Politik erstellt gerade den Plan, wie sich die Stadt Salzburg in den nächsten 25 Jahren entwickeln soll. Der Prozess für das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) sorgt dabei für viele Diskussionen. Im Planungsausschuss wurde dabei am Donnerstag ein Nebenaspekt besprochen, der vor allem bei Salzburger Betrieben für viel Aufregung sorgt. Für acht bereits als Bauland gewidmete Grundstücke hat die Stadtpolitik jetzt behördliche Bausperren erlassen, die für drei Jahre gelten.
Die betreffenden Flächen sollen quasi als Verschubmasse für neues Grünland im künftigen REK zur Verfügung stehen. Während manche Grundeigentümer selbst um eine Rückwidmung gebeten haben, sind andere unglücklich mit der Vorgehensweise der Stadt. Für mehrere Flächen soll es bereits Interessenten für Betriebsansiedlungen geben.
„Das ist eine völlig unverständliche Vorgehensweise. Da setzt man den Unternehmen die Pistole auf die Brust“, sagt FPÖ-Planungssprecher Robert Altbauer. Bürgerlisten-Stadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) beruhigt: „Ich will keine wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt verhindern.“ Sie sei mit den Grundeigentümern in Gesprächen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.