Grundeigentümer wehren sich gegen Bausperren

Die Politik erstellt gerade den Plan, wie sich die Stadt Salzburg in den nächsten 25 Jahren entwickeln soll. Der Prozess für das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) sorgt dabei für viele Diskussionen. Im Planungsausschuss wurde dabei am Donnerstag ein Nebenaspekt besprochen, der vor allem bei Salzburger Betrieben für viel Aufregung sorgt. Für acht bereits als Bauland gewidmete Grundstücke hat die Stadtpolitik jetzt behördliche Bausperren erlassen, die für drei Jahre gelten.