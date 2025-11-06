Bei Heim-Abschied soll es einen „Dreier“ geben

Für Wals-Grünau-Trainer Christoph Knaus steigt am Freitag das letzte Heimspiel als Coach der Flachgauer. Die Gäste aus Seekirchen wollen aber den Partycrasher spielen. Ein Familien-Duell fällt indes flach. Auf St. Johann wartet Samstag ein Highlight, das sogar von krone.tv übertragen wird.
Für 17 Siege Heimsiege hat es bei Christoph Knaus während seiner knapp zweijährigen Amtszeit bei Wals-Grünau gereicht. Am Freitag haben er und seine Mannschaft im Westliga-Derby gegen Seekirchen die Chance, auf 18 zu erhöhen. Knaus hört bekanntlich im Winter auf, weil er dann für eine bekannte deutsche Automarke in ganz Österreich Schulungen abhalten wird.
Davor gilt der Fokus aber noch dem Fußball. Freitag feiert er seinen Heim-Abschied. „Ich freue mich natürlich auf das letzte Heimspiel für mich. Es ist eine super Sache mit dem Derby gegen Seekirchen“, sagt der 41-Jährige, der seinen Abschied aber nicht in den Vordergrund rücken möchte: „Wichtiger ist die Mannschaft. Ich möchte, dass wir gut ins Spiel starten, den Schwung von Altach mitnehmen.“ Die offizielle Verabschiedung führt der Klub im Rahmen der Weihnachtsfeier durch. Beim Spiel solle „alles wie immer“ laufen, sagte Obmann Norbert Bauer.
Natürlich tauschen wir uns aus, aber wir reden gar nicht so viel über Fußball.
Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo
Lapkalo-Sohn fehlt
Knaus‘ Gegenüber Mario Lapkalo möchte den Partycrasher spielen. „Wir wollen aus den letzten zwei Spielen das Maximum herausholen, sechs Punkte holen. Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie.“ Die Brisanz in diesem Derby fehlt für ihn ein bisschen. Denn eigentlich würde bei den Grünauern sein Sohn Alexander spielen. Dieser fehlt allerdings seit Wochen verletzungsbedingt. „Für mich ist es ein normales Match“, sagt Papa Lapkalo. Über das anstehende Spiel wird in der Familiengruppe auch nicht großartig gesprochen. „Natürlich tauschen wir uns aus, aber wir reden gar nicht so viel über Fußball“, erklärt der 52-Jährige.
krone.tv überträgt live
Während mit Bischofshofen gegen Kuchl Samstag das zweite Salzburger Derby dieser Runde steigt, erwartet St. Johann ein besonderes Highlight. Die Pongauer sind bei Wacker Innsbruck im Tivoli Stadion zu Gast. krone.tv überträgt das Spiel ab 15.25 live!
