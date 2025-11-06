Bei Heim-Abschied soll es einen „Dreier“ geben

Lapkalo-Sohn fehlt

Knaus‘ Gegenüber Mario Lapkalo möchte den Partycrasher spielen. „Wir wollen aus den letzten zwei Spielen das Maximum herausholen, sechs Punkte holen. Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie.“ Die Brisanz in diesem Derby fehlt für ihn ein bisschen. Denn eigentlich würde bei den Grünauern sein Sohn Alexander spielen. Dieser fehlt allerdings seit Wochen verletzungsbedingt. „Für mich ist es ein normales Match“, sagt Papa Lapkalo. Über das anstehende Spiel wird in der Familiengruppe auch nicht großartig gesprochen. „Natürlich tauschen wir uns aus, aber wir reden gar nicht so viel über Fußball“, erklärt der 52-Jährige.