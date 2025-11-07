Schon wieder Firmen von Immo-Entwickler Pleite

Nachdem bereits in den vergangenen Tagen mehrere Firmen zweier Pongauer Immobilien-Unternehmer in den Konkurs geschlittert sind, folgen heute, Freitag, zwei weitere Firmen.
Mit der Oberreiter Holding GmbH aus Flachau und der Hausbacher Gruppe GmbH aus St. Johann im Pongau mussten Ende Oktober zwei mittelgroße, regionale Immobilien-Entwickler Zahlungsunfähigkeit melden. In der Folge rutschten in den vergangenen Tagen auch vier weitere Gesellschaften rund um die beiden Geschäftsführer der Oberreiter Holding und der Hausbacher Gruppe in die Pleite. Heute, Freitag, folgten noch einmal zwei Firmen.
Riesenpleite in Pongauer Immo-Branche
Meldeten am Donnerstag noch Gesellschaften rund um Chalets in Rauris und im Pitztal sowie zwei weitere Immo-Projekte Konkurs an, folgten heute mit der OHB Wagrain Living Gmbh und der Bergblick Altenmarkt Gmbh zwei weitere Gesellschaften von Projekten im Pongau. In sämtlichen Gesellschaften waren die oben erwähnten Pleite-Firmen beteiligt, Gesellschafter und Geschäftsführer waren praktisch ident.
Von offenen Forderungen, die weit über 15 Millionen Euro hinausgehen, ist die Rede. Mehr als 20 Gläubiger seien betroffen.
Grund für die Pleiten sei, dass es an Investoren und Käufern für die Immobilien-Pläne gefehlt habe. Geplante Bauprojekte hätte nicht umgesetzt werden können. Eine Fortführung der Gesellschaften ist nicht geplant.
