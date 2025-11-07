Schon wieder Firmen von Immo-Entwickler Pleite

Mit der Oberreiter Holding GmbH aus Flachau und der Hausbacher Gruppe GmbH aus St. Johann im Pongau mussten Ende Oktober zwei mittelgroße, regionale Immobilien-Entwickler Zahlungsunfähigkeit melden. In der Folge rutschten in den vergangenen Tagen auch vier weitere Gesellschaften rund um die beiden Geschäftsführer der Oberreiter Holding und der Hausbacher Gruppe in die Pleite. Heute, Freitag, folgten noch einmal zwei Firmen.