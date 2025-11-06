Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Literaturhaus

17. Krimifest startet mit internationaler Lektüre

Salzburg
06.11.2025 17:30
Autor Andrej Kurkow lässt seinen Roman „Samson und das Galizische Bad“ im Kiew der frühen 1920er ...
Autor Andrej Kurkow lässt seinen Roman „Samson und das Galizische Bad“ im Kiew der frühen 1920er Jahre spielen.(Bild: Frank May/dpa)

Langweilig wird es beim 17. Krimifest Salzburg nicht – das liegt nicht nur an den vier spannenden Romanen, mit denen das mehrtägige Festival heute startet. Die Autoren aus Deutschland, Österreich und der Ukraine lesen und sprechen unter anderem mit dem Literaturhaus-Chef Tomas Friedmann.

0 Kommentare

Obendrauf gibt es im Literaturhaus begleitend Musik vom DJ Kollektiv Tanzbar sowie ein Buffet, Quiz und einen Büchertisch.

So kann man mit anderen Krimi-Fans direkt darüber diskutieren, wie es Tatjana Kruses Ermittlerin Polly Obermoser im Museum mit einer blutrünstigen Mumie aufnimmt. Der ukrainische Autor Andrej Kurkow lässt seinen Roman „Samson und das Galizische Bad“ im Kiew der frühen 1920er Jahre spielen. Spielerisch zieht er Parallelen zur heutigen Zeit.

Claudia Rossbacher
Claudia Rossbacher(Bild: Adrian Hipp/TVB Villach)

Am zweiten Krimifest-Tag stehen neue Kriminalromane aus Deutschland und Schweden am Programm. In einer nordschwedischen Kleinstadt gibt ein maroder Brückenpfeiler ein grausames Geheimnis preis: die kopflose Leiche einer jungen Frau. Autorin Liza Marklund sorgt in „Der Polarkreis“ für ordentlich Schaudern.

Lesen Sie auch:
Seit 2018 schlüpft Hochmair für die ARD in die Rolle des Ermittlers Alexander Haller in „Blind ...
ARD & ZDF im Clinch
Hochmair sorgt als doppelter Ermittler für Unmut
04.11.2025

Am dritten Krimifest-Tag gibt es ein Wiedersehen mit zwei Stammautoren des Festivals: Eva Rossmann und Friedrich Ani. Letzterer stimmt mit „Die Schlüsselkinder“ schon auf die Weihnachtszeit ein – allerdings nicht besonders beschaulich, denn es gilt das Verschwinden eines Zehnjährigen zu klären.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
131.448 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.943 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
118.486 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf