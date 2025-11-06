Zwölf Millionen Euro für das neue Bergrestaurant

Besonders attraktiv sei das Skigebiet heuer, weil stündlich Züge in Gastein stehenbleiben und die Öffi-Anreise im Bundesland in jedem Skiticket inkludiert ist. Nachhaltigkeit ist das Stichwort: Die Bergbahnen setzen bei der Schlossalm auf eine 1200 Quadratmeter PV-Anlage. Insgesamt produziert der Betrieb für 25 Prozent der Hauptzubringer den Strom bereits selbst. Ein weiterer Ausbau steht bevor.