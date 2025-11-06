Zwölf Millionen Euro für das neue Bergrestaurant

Der Winter naht – und damit geiern die Skigebiete um ihre Wintergäste. In Gastein eröffnet im Dezember ein neues Bergrestaurant auf der Schlossalm, mit einer riesigen PV-Anlage am Dach. Zudem gibt‘s bei Online-Ticketkauf kostenlose Öffi-Anreise aus dem gesamten Land...
Seit April heurigen Jahres wurde gebaggert, Mitte Dezember wird schon eröffnet: Die Gasteiner Bergbahnen haben um zwölf Millionen Euro ein neues Bergrestaurant inklusive Betriebsräumlichkeiten auf der Schlossalm hingestellt. Betrieben wird es künftig von Julian Scharfetter. Die Bergbahnen starten mit 28. November in die Skisaison – vorerst im Teilbetrieb. Nach und nach sollen weitere Lifte hinzukommen.
Besonders attraktiv sei das Skigebiet heuer, weil stündlich Züge in Gastein stehenbleiben und die Öffi-Anreise im Bundesland in jedem Skiticket inkludiert ist. Nachhaltigkeit ist das Stichwort: Die Bergbahnen setzen bei der Schlossalm auf eine 1200 Quadratmeter PV-Anlage. Insgesamt produziert der Betrieb für 25 Prozent der Hauptzubringer den Strom bereits selbst. Ein weiterer Ausbau steht bevor.
