In Eisenstadt

2026 wird der Festivalsommer ganz schön heiß

Burgenland
05.11.2025 19:44
Grün, Tatar und Steiner (v. li.) stellten bei strahlend-blauem Himmel über dem Schloss Esterházy ...
Grün, Tatar und Steiner (v. li.) stellten bei strahlend-blauem Himmel über dem Schloss Esterházy das Programm 2026 vor.

Herrliche Aussichten für alle Musikfans, die das Besondere schätzen: Vor der Traumkulisse des Schlossparks in Eisenstadt geht mit Headlinern wie Alice Cooper und Rise Against die Post ab.

„Jetz’ kummst ma auf de Tour!“, heißt es zum Auftakt der Sommersaison 2026 am 2. Juli mit geballter Ladung rot-weiß-rotem Musikkult. Pizzera und Jaus haben bei ihrem Auftritt im Schlosspark Esterházy kräftige Unterstützung von Wolfgang Ambros & die Nr. 1 vom Wienerwald und Folkshilfe. „Rasch zugreifen, nur noch 1500 Tickets sind verfügbar“, lautet der Insidertipp.

Start am 4. Juli
„Lovely Days“ legen bei den Festivals vor. Mit der schaurig-schönen Rocklegende Alice Cooper, Foreigner, Manfred Mann‘s Earth Band, Colosseum, Hans Theessink mit Band und Clearwater Creedence Revival geht es am 4. Juli rund. „Letztere ist eine Coverband, nicht zu verwechseln mit Creedence Clearwater Revival, dem Original“, merkt Veranstalter Ewald Tatar von Barracuda-Music an.

Mittendrin: Alice Cooper auf den „Lovely Days“.
Mittendrin: Alice Cooper auf den „Lovely Days".

Groß ist die Vorfreude auf „Butterfly Dance!“ am 10. Juli. Ein besonderer Act ist Moby. Der Superstar ist für Auftritte nur schwer zu gewinnen. Ihn konnte Tatar mit traumhaften Bildern aus dem Schlosspark für ein Gastspiel begeistern: „Seinen Künstlernamen hat er vom Urururgroßonkel, der den legendären Wal-Roman ,Moby Dick’ geschrieben hatte.“

Konzertserie lockt bereits 27.500 Fans in die Stadt
Tags darauf ist „Remember Forestglade“ im Schlosspark angesagt, ursprünglich gedacht als einmalige Reminiszenz zum 30. Jubiläum des Festivals, das von 1995 bis 2012 in Wiesen für Furore gesorgt hatte. „Doch ,Remember Forestglade’ ist eindrucksvoll gekommen, um zu bleiben“, so Tatar.

Mit Rise Against, Bush – mit der Grunge-Band hat sich Tatar selbst einen Herzenswunsch erfüllt -, Life Of Agony, New Model Army und Ash wird am 11. Juli noch mehr Andrang erwartet. „Ich gehe davon aus, dass das Festival bereits in seinem zweiten Jahr ausverkauft sein wird“, verrät der Barracuda-Music-Chef.

Von Kunst bis Kultur
27.500 Fans waren heuer im Sommer bei den Festivals in Eisenstadt dabei. „Das Publikum genießt die grandiose Atmosphäre, das Image unserer Stadt profitiert davon“, betont Bürgermeister Thomas Steiner.

Erfreuliche Zahlen
Von höchst erfreulichen Tourismuszahlen spricht Matthias Grün, Vorstand der Esterházy-Privatstiftungen: „Kunst, Kultur und Kulinarik sind die Säulen. Aktivitäten rund um den Schlossplatz entwickeln sich bestens.“

252.000 Kulturgäste wurden im Jahr gezählt, neuer Rekord. Bis 2029 ist die Kooperation mit Barracuda-Music bereits verlängert. 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
