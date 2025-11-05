2026 wird der Festivalsommer ganz schön heiß

Groß ist die Vorfreude auf „Butterfly Dance!“ am 10. Juli. Ein besonderer Act ist Moby. Der Superstar ist für Auftritte nur schwer zu gewinnen. Ihn konnte Tatar mit traumhaften Bildern aus dem Schlosspark für ein Gastspiel begeistern: „Seinen Künstlernamen hat er vom Urururgroßonkel, der den legendären Wal-Roman ,Moby Dick’ geschrieben hatte.“