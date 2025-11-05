2026 wird der Festivalsommer ganz schön heiß

Herrliche Aussichten für alle Musikfans, die das Besondere schätzen: Vor der Traumkulisse des Schlossparks in Eisenstadt geht mit Headlinern wie Alice Cooper und Rise Against die Post ab.
„Jetz’ kummst ma auf de Tour!“, heißt es zum Auftakt der Sommersaison 2026 am 2. Juli mit geballter Ladung rot-weiß-rotem Musikkult. Pizzera und Jaus haben bei ihrem Auftritt im Schlosspark Esterházy kräftige Unterstützung von Wolfgang Ambros & die Nr. 1 vom Wienerwald und Folkshilfe. „Rasch zugreifen, nur noch 1500 Tickets sind verfügbar“, lautet der Insidertipp.
Start am 4. Juli
„Lovely Days“ legen bei den Festivals vor. Mit der schaurig-schönen Rocklegende Alice Cooper, Foreigner, Manfred Mann‘s Earth Band, Colosseum, Hans Theessink mit Band und Clearwater Creedence Revival geht es am 4. Juli rund. „Letztere ist eine Coverband, nicht zu verwechseln mit Creedence Clearwater Revival, dem Original“, merkt Veranstalter Ewald Tatar von Barracuda-Music an.
Groß ist die Vorfreude auf „Butterfly Dance!“ am 10. Juli. Ein besonderer Act ist Moby. Der Superstar ist für Auftritte nur schwer zu gewinnen. Ihn konnte Tatar mit traumhaften Bildern aus dem Schlosspark für ein Gastspiel begeistern: „Seinen Künstlernamen hat er vom Urururgroßonkel, der den legendären Wal-Roman ,Moby Dick’ geschrieben hatte.“
Konzertserie lockt bereits 27.500 Fans in die Stadt
Tags darauf ist „Remember Forestglade“ im Schlosspark angesagt, ursprünglich gedacht als einmalige Reminiszenz zum 30. Jubiläum des Festivals, das von 1995 bis 2012 in Wiesen für Furore gesorgt hatte. „Doch ,Remember Forestglade’ ist eindrucksvoll gekommen, um zu bleiben“, so Tatar.
Mit Rise Against, Bush – mit der Grunge-Band hat sich Tatar selbst einen Herzenswunsch erfüllt -, Life Of Agony, New Model Army und Ash wird am 11. Juli noch mehr Andrang erwartet. „Ich gehe davon aus, dass das Festival bereits in seinem zweiten Jahr ausverkauft sein wird“, verrät der Barracuda-Music-Chef.
Von Kunst bis Kultur
27.500 Fans waren heuer im Sommer bei den Festivals in Eisenstadt dabei. „Das Publikum genießt die grandiose Atmosphäre, das Image unserer Stadt profitiert davon“, betont Bürgermeister Thomas Steiner.
Erfreuliche Zahlen
Von höchst erfreulichen Tourismuszahlen spricht Matthias Grün, Vorstand der Esterházy-Privatstiftungen: „Kunst, Kultur und Kulinarik sind die Säulen. Aktivitäten rund um den Schlossplatz entwickeln sich bestens.“
252.000 Kulturgäste wurden im Jahr gezählt, neuer Rekord. Bis 2029 ist die Kooperation mit Barracuda-Music bereits verlängert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.