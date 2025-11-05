Schmetterlinge wieder im Anflug auf Eisenstadt

Moby wurde 1965 als Richard Melville Hall in Harlem, New York City, geboren. Seinen Spitznamen „Moby“ gab ihm sein Vater im Alter von zehn Minuten, in Anlehnung an seine Verwandtschaft mit Herman Melville. Mit neun Jahren begann Moby, klassische Musik zu spielen und Musiktheorie zu studieren. Seine musikalische Entwicklung fand er Anfang der 80er-Jahre in der Punkrock-Szene von New York City und Umgebung.