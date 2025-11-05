Schmetterlinge wieder im Anflug auf Eisenstadt

Der Sommer ruft und das Butterfly Dance! Festival in Eisenstadt antwortet mit einer magischen Atmosphäre und einem Line-Up, das Herzen höher schlagen lässt.
Mit Headliner Moby kommt am 10. Juli 2026 ein wahren Pionier der elektronischen Musik in den Schlosspark nach Eisenstadt. Seine Mischung aus sphärischen Klanglandschaften, treibenden Beats und souligen Vocals wird für gute Stimmung sorgen.
Der italienische Musiker Jovanotti bringt nicht nur tanzbare Energie, sondern auch tiefgründige Songs mit. Das Publikum kann sich auch auf Jazz & Funk der britischen Band Freak Power freuen. Eine Groove-orientierte Performance bieten das elektronische Powertrio Kraak & Smaak Soundsystem.
Moby wurde 1965 als Richard Melville Hall in Harlem, New York City, geboren. Seinen Spitznamen „Moby“ gab ihm sein Vater im Alter von zehn Minuten, in Anlehnung an seine Verwandtschaft mit Herman Melville. Mit neun Jahren begann Moby, klassische Musik zu spielen und Musiktheorie zu studieren. Seine musikalische Entwicklung fand er Anfang der 80er-Jahre in der Punkrock-Szene von New York City und Umgebung.
Seine erste Single „Go“ erschien 1991 (sie wurde vom „Rolling Stone“-Magazin zu einem der besten Alben aller Zeiten gekürt), und seitdem veröffentlicht er regelmäßig Alben. Weltweit hat er über 20 Millionen Alben verkauft. Neben seinen eigenen Alben hat Moby auch für so unterschiedliche Künstler wie David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, die Beastie Boys und Daft Punk produziert und Remixe erstellt.
Karten: www.oeticket.com
