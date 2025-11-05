Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Butterfly Dance!

Schmetterlinge wieder im Anflug auf Eisenstadt

Burgenland
05.11.2025 11:00
Heuer kamen Tausende Besucher zum Butterfly Dance! Festival in den malerischen Schlosspark.
Heuer kamen Tausende Besucher zum Butterfly Dance! Festival in den malerischen Schlosspark.(Bild: David Bitzan)

Der Sommer ruft und das Butterfly Dance! Festival in Eisenstadt antwortet mit einer magischen Atmosphäre und einem Line-Up, das Herzen höher schlagen lässt.

0 Kommentare

Mit Headliner Moby kommt am 10. Juli 2026 ein wahren Pionier der elektronischen Musik in den Schlosspark nach Eisenstadt. Seine Mischung aus sphärischen Klanglandschaften, treibenden Beats und souligen Vocals wird für gute Stimmung sorgen.

Der italienische Musiker Jovanotti bringt nicht nur tanzbare Energie, sondern auch tiefgründige Songs mit. Das Publikum kann sich auch auf Jazz & Funk der britischen Band Freak Power freuen. Eine Groove-orientierte Performance bieten das elektronische Powertrio Kraak & Smaak Soundsystem.

Moby wurde 1965 als Richard Melville Hall in Harlem, New York City, geboren. Seinen Spitznamen „Moby“ gab ihm sein Vater im Alter von zehn Minuten, in Anlehnung an seine Verwandtschaft mit Herman Melville. Mit neun Jahren begann Moby, klassische Musik zu spielen und Musiktheorie zu studieren. Seine musikalische Entwicklung fand er Anfang der 80er-Jahre in der Punkrock-Szene von New York City und Umgebung.

Seine erste Single „Go“ erschien 1991 (sie wurde vom „Rolling Stone“-Magazin zu einem der besten Alben aller Zeiten gekürt), und seitdem veröffentlicht er regelmäßig Alben. Weltweit hat er über 20 Millionen Alben verkauft. Neben seinen eigenen Alben hat Moby auch für so unterschiedliche Künstler wie David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, die Beastie Boys und Daft Punk produziert und Remixe erstellt.

Karten: www.oeticket.com

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 13°
Symbol heiter
Güssing
0° / 14°
Symbol heiter
Mattersburg
1° / 12°
Symbol heiter
Neusiedl am See
4° / 14°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 14°
Symbol heiter

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
133.370 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
122.421 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
122.380 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Mehr Burgenland
Gunners als Partner
Basketball-Comeback im Mittelburgenland
Krone Plus Logo
Roland Düringer:
„In der Pension hackeln? Ich bin ja nicht deppat!“
Umstrittene Umwidmung
FPÖ-Hofer: „Habe keine aktive Rolle in der Firma“
Prozess in Eisenstadt
Was ziehe ich zum Schlafen an? Die Ritterrüstung!
Centum 2.0
Wein, der für ein ganzes Jahrhundert steht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf