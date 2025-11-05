„Österreich ist ganz anders als Deutschland“

Österreich ist regierender Europameister im American Football. Am Sonntag gastiert die Milliardenliga NFL mit ihrem jährlichen Europaspiel in Berlin. Österreichs Star Bernhard Raimann tritt mit seinen Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons an. Was die New England Patriots mit Österreich gemeinsam haben und was das alles mit Kürbisaufstrich zu tun hat.
„Ein Aufstrich aus Kürbiskernen? So etwas habe ich noch nie gegessen“, fremdelte Joe Durant beim sportbusiness.at-Breakfast-Club in Wien gestern anfangs mit den regionalen Spezialitäten. Als Marketing-Boss der New England Patriots, einem der erfolgreichsten Teams der National Football League (NFL), pflegt er auch die Partnerschaft mit dem österreichischen Footballverband AFBÖ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.