„Österreich ist ganz anders als Deutschland“

Österreich ist regierender Europameister im American Football. Am Sonntag gastiert die Milliardenliga NFL mit ihrem jährlichen Europaspiel in Berlin. Österreichs Star Bernhard Raimann tritt mit seinen Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons an. Was die New England Patriots mit Österreich gemeinsam haben und was das alles mit Kürbisaufstrich zu tun hat.