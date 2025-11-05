Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Syrien-Sager

Wadephul: „Schlimmer als Deutschland 1945“

Außenpolitik
05.11.2025 11:03
Johann Wadephul hat erst vor Kurzem Syrien besucht und Eindrücke über die Situation im ...
Johann Wadephul hat erst vor Kurzem Syrien besucht und Eindrücke über die Situation im Bürgerkriegsland sammeln können.(Bild: EPA/Paulo Nunes dos Santos / POOL)

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz betont, dass der Bürgerkrieg in Syrien beendet sei und dass es „keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland“ gebe. Dem widerspricht sein Außenminister und CDU-Parteikollege Johann Wadephul vehement und sorgt für Irritationen in der eigenen Partei.

0 Kommentare

Auch bei einer Fraktionssitzung am Dienstag dürfte es heiß hergegangen sein. Denn Teilnehmer berichteten, dass Wadephul mit folgender Aussage habe aufhorchen lassen: Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945. Kritik, wonach er zu sensibel agiere, habe der Außenminister von sich gewiesen und gemeint: „Ich bin kein Weichei.“

„Hier können kaum Menschen in Würde leben“
Wadephul hatte am Donnerstag bei einem Besuch im vom Bürgerkrieg gezeichneten Syrien angezweifelt, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig dorthin zurückkehren werde. „Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben“, sagte der Minister bei einem Besuch in Harasta, einer schwer verwüsteten Vorstadt von Damaskus.

Lesen Sie auch:
Flüchtlinge aus Afghanistan an der pakistanischen Grenze
Fordern Aufnahme
Deutschland bietet Afghanen Geld, wenn sie bleiben
04.11.2025
Will wieder abschieben
Merz sieht für Syrer „keine Gründe mehr für Asyl“
04.11.2025
Trotz Regimesturzes
Syrer stellen weiterhin die meisten Asylanträge
19.10.2025

In der CDU/CSU kamen daraufhin Zweifel auf, ob Wadephul zum Kurs der Union bei der Rückführung syrischer Flüchtlinge stehe. Kanzler Merz stellte am Montag klar, dass die schwarz-rote Koalition eine schnelle Wiederaufnahme der Abschiebungen nach Syrien plane und dass er auch auf freiwillige Rückkehr setze.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
133.370 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
122.421 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
122.380 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Mehr Außenpolitik
Kampf um Pokrowsk
Russland fordert nun Kapitulation der Ukraine
Nach Boykott-Aufruf
WKÖ-Gehaltsplus halbiert: Mahrer zieht Notbremse
Ab dem neuen Schuljahr
Das wird sich bei der Deutschförderung ändern
Wirbel um Syrien-Sager
Wadephul: „Schlimmer als Deutschland 1945“
Deutlich abgeschwächt
So wird an den Klimazielen der EU geschraubt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf