Wadephul: „Schlimmer als Deutschland 1945“

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz betont, dass der Bürgerkrieg in Syrien beendet sei und dass es „keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland“ gebe. Dem widerspricht sein Außenminister und CDU-Parteikollege Johann Wadephul vehement und sorgt für Irritationen in der eigenen Partei.
Auch bei einer Fraktionssitzung am Dienstag dürfte es heiß hergegangen sein. Denn Teilnehmer berichteten, dass Wadephul mit folgender Aussage habe aufhorchen lassen: Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945. Kritik, wonach er zu sensibel agiere, habe der Außenminister von sich gewiesen und gemeint: „Ich bin kein Weichei.“
„Hier können kaum Menschen in Würde leben“
Wadephul hatte am Donnerstag bei einem Besuch im vom Bürgerkrieg gezeichneten Syrien angezweifelt, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig dorthin zurückkehren werde. „Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben“, sagte der Minister bei einem Besuch in Harasta, einer schwer verwüsteten Vorstadt von Damaskus.
In der CDU/CSU kamen daraufhin Zweifel auf, ob Wadephul zum Kurs der Union bei der Rückführung syrischer Flüchtlinge stehe. Kanzler Merz stellte am Montag klar, dass die schwarz-rote Koalition eine schnelle Wiederaufnahme der Abschiebungen nach Syrien plane und dass er auch auf freiwillige Rückkehr setze.
