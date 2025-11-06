Erste Saisonniederlage auch für den NBA-Meister

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat als letztes NBA-Team die erste Saisonniederlage kassiert. Der Meister der nordamerikanischen Basketball-Profiliga musste sich am Mittwoch nach davor acht Siegen in Folge bei den Portland Trail Blazers mit 119:121 geschlagen geben.
35 Punkte und neun Rebounds von Shai Gilgeous-Alexander, dem wertvollsten Spieler der vergangenen Saison, waren für OKC zu wenig.
Luka Doncic führte die Los Angeles Lakers mit 35 Zählern, 13 Assists und neun Rebounds durch ein 118:116 gegen die San Antonio Spurs zum fünften Sieg in Serie und hinter den Thunder in der Western Conference auf Platz zwei.
