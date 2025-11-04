Am Weg nach Europa
Narco-U-Boot mit 1,7 Tonnen Kokain abgefangen
Der portugiesischen Polizei ist zuletzt ein dicker Fisch ins Netz gegangen: Mithilfe eines speziellen Bootes hatten Mitglieder der Drogenmafia versucht, mehrere Tonnen Kokain nach Europa zu schmuggeln.
Die Polizei Portugals hat im Atlantik eine Art U-Boot mit einer Ladung von mehr als 1,7 Tonnen Kokain abgefangen. Bei der Aktion mit dem Codenamen „El Dorado“ seien mit Unterstützung der Marine die gut 1.700 Kilogramm beschlagnahmt und die vier Insassen des Bootes festgenommen worden, teilte die Kriminalpolizei in Lissabon mit. Anders als echte U-Boote können die von der südamerikanischen Drogenmafia gebauten sogenannten Narco-Subs nicht vollständigen tauchen.
Videos der portugiesischen Marine zeigen den sogenannten „Halbtaucher“, mit dem die Drogen transportiert wurden:
Männer jetzt in Lissabon in Haft
Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Lusa stammen die vier gefassten Männer aus Venezuela. Sie würden nun in Lissabon intensiv verhört, hieß es unter Berufung auf die zuständigen Behörden. Die Operation erfolgte laut Mitteilung der „Polícia Judiciária“ (PJ) in Zusammenarbeit mit Antidrogenbehörden der USA und Großbritanniens. Grundlage der Ermittlungen waren demnach Informationen des internationalen Analysezentrums MAOC-N in Lissabon, das maritime Drogenrouten überwacht.
Die selbstgebauten Narco-Subs sind kaum zu sehen
Es ist der zweite große Schlag dieser Art gegen die südamerikanische Drogenmafia, der den portugiesischen Fahndern dieses Jahr gelingt. Im März hatten sie in Zusammenarbeit mit spanischen Kollegen vor der Inselgruppe der Azoren eines dieser Narco-Subs mit fast sieben Tonnen Kokain gestoppt. Die iberische Halbinsel – Spanien und Portugal also – wird nach Erkenntnissen der Behörden zunehmend zu einem der wichtigsten Einfallstore der südamerikanischen Kokain-Mafia in Europa.
Schmuggler verwenden spezielle Boote
Um unter dem Radar der Fahnder zu bleiben, setzen die Schmuggler nach Erkenntnissen der Behörden immer häufiger sogenannte Halbtaucher ein. Das sind selbst gebaute Boote, die größtenteils unter der Wasseroberfläche fahren und deshalb auf Radar- und Satellitenbildern kaum zu sehen sind. Anders als echte U-Boote können sie aber nicht vollständig tauchen.
