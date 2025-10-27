270 Kilo Koks und 3,6 Tonnen Gras geschmuggelt

Boss auf der Flucht

Im Fokus stand eine Tätergruppe, die große Mengen Marihuana aus Albanien über den Westbalkan nach Österreich und in die Slowakei verfrachtete. Erste Fahndungserfolge ließen nicht lange auf sich warten. Dem Kopf der Organisation aus dem Kosovo (41) wurde der Schmuggel von mehr als zwei Tonnen Marihuana und 14 Kilo Kokain nachgewiesen. „Nach einem Schusswechsel mit der Polizei in seiner Heimat war der ,Boss’ auf der Flucht. 2023 wurde er in Belgien festgenommen“, teilen die Ermittler mit. In Österreich wurde der Drahtzieher zu 16 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.