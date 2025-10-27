270 Kilo Koks und 3,6 Tonnen Gras geschmuggelt

Drogen im großen Stil verkaufte eine Bande aus Albanien in Europa. Fahnder konnten nun insgesamt 56 Tätern im Burgenland das Handwerk legen!
Der Handel mit Suchtgift ist ein Milliardengeschäft. Zig Millionen Euro streifte ein straff organisierter Drogenring ein, der sich vor allem aus albanischen Tätergruppen zusammensetzte und in Europa ein dichtes Verteilernetzwerk aufgezogen hat. Die Ermittlungen gegen die kriminelle Vereinigung liefen schon seit Langem. Auf Ersuchen der slowakischen Behörden hat sich im Sommer 2020 das Landeskriminalamt Burgenland eingeschaltet, die Operation „Vogue“ startete.
Boss auf der Flucht
Im Fokus stand eine Tätergruppe, die große Mengen Marihuana aus Albanien über den Westbalkan nach Österreich und in die Slowakei verfrachtete. Erste Fahndungserfolge ließen nicht lange auf sich warten. Dem Kopf der Organisation aus dem Kosovo (41) wurde der Schmuggel von mehr als zwei Tonnen Marihuana und 14 Kilo Kokain nachgewiesen. „Nach einem Schusswechsel mit der Polizei in seiner Heimat war der ,Boss’ auf der Flucht. 2023 wurde er in Belgien festgenommen“, teilen die Ermittler mit. In Österreich wurde der Drahtzieher zu 16 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Mehrere Kilos Kokain geschmuggelt
Die gesammelten Fakten lösten die nächste Operation unter dem Codewort „Donkey“ aus. Ins Fadenkreuz geraten ist eine weitere Tätergruppe des weitverzweigten Drogennetzwerks, die laufend Kokain-Transporte aus Belgien nach Österreich durchgeführt hat. „Die slowakisch-albanische Organisation hat eine als Kfz-Handel getarnte Transportfirma betrieben und jede Woche mehrere Kilos Kokain in Autobatterie-Attrappen über die Grenzen geschmuggelt“, so das Landeskriminalamt.
Einer der größten Erfolge der Polizei aller Zeiten
Bis zum Schluss waren die Erhebungen in Kooperation mit den Nachbarstaaten und Europol voll im Gang. Eine besondere Rolle spielte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Das Ergebnis ist beachtlich: Ein Drogenring, der allein in Österreich 272 Kilo Kokain, 3,6 Tonnen Marihuana und 21 Kilo Heroin verkauft hatte, wurde gesprengt. 28 der 48 Täter nahmen die Fahnder in Österreich fest.
Die Bosse und Komplizen fassten drei bis 16 Jahre Haft aus. Fast eine halbe Tonne Gras, vier Kilo Kokain und acht Kilo Amphetamin, knapp 300.000 Euro, 16 Pkw sowie Schusswaffen konnten sichergestellt werden. Für den großen Erfolg wurde das Ermittlungsteam des Landeskriminalamtes (EB09) und der Staatsanwaltschaft Eisenstadt als „Österreichs Kriminalisten des Jahres 2025“ ausgezeichnet!
