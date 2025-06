Mama mit Koffer voll Kokain in Kolumbien erwischt

Die Idee hatte der Ex

Doch warum tat sie es? Es sei der Plan vom Ex gewesen, meint die bereits vorbestrafte Frau. „Er bedrohte mich. Ich hatte Angst um meine Familie“, erklärt die Angeklagte und spricht davon, wie „wichtig“ ihr ihre bereits jugendlichen Kinder seien. 12.000 Euro seien ihr versprochen worden, meint sie und will gar nicht gewusst haben, wie viel Rauschgift im Koffer war. Und schon gar nicht, dass es Kokain sei. In sichergestellten Chats wählte sie aber eine ganz andere Sprache: Da war von 150 bis 200 Gramm die Rede, die sie bekommen sollte. Und auch von zwei Kilos, die sie abholen sollte. In den Koffer habe sie aber nie hineingeschaut, meint die Frau weiter. „Für vollkommen lebensfremd brauchen Sie uns nicht zu halten“, erwiderte die Staatsanwältin.