Oberösterreich bleibt weiterhin auf Haubenkurs

Auszeichnung für Köglerhof und Die Post am See

Einen Sonderpreis gibt’s auch diesmal für Nachhaltigkeit, Pioniergeist und Haltung. Der Köglerhof in Gramastetten – schon zuletzt als Vorzeigebetrieb eine Art moralischer Magnet im Mühlviertel – wird erneut ausgezeichnet. Ein Ort, der nicht einfach Landwirtschaft betreibt, sondern beweist, wie Zukunft schmeckt, wenn Wertschätzung keine leere Worthülse ist. Alte Rassen, respektvolle Tierhaltung, Biodiversität, Handwerk und Würde – und dazu: großartige Gastronomie. Zudem: Die Post am See in Traunkirchen ist Hotel des Jahres.