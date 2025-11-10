Helferin erleichterte Senior um über 15.000 Euro

Der Betrugsfall wurde im September angezeigt. Der 81-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war durch betrügerische Handlungen um mehrere Tausend Euro geschädigt wurde. Im Zuge intensiver Ermittlungen der Polizei Wels konnte nun eine Verdächtige ausgeforscht werden. Die 34-jährige Frau aus dem Bezirk Wels-Land gelang durch Vorspiegelung falscher Tatsachen in den Besitz des Bankomatcodes des 81-Jährigen.



20 Mal Geld behoben

In der Folge kam es zu insgesamt 20 Bargeldbehebungen, wodurch ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstand. Nach umfangreichen Ermittlungen und im Zuge ihrer Einvernahme gestand die 34-Jährige die Taten. Als Motiv gab sie an, mit dem unrechtmäßig erlangten Geld ihren Lebensstil finanziert zu haben.