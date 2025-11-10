Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zuneigung ausgenutzt

Helferin erleichterte Senior um über 15.000 Euro

Oberösterreich
10.11.2025 17:42
Die Verdächtige soll mit der Bankomatkarte ihres Opfers 20 Mal Geld behoben haben
Die Verdächtige soll mit der Bankomatkarte ihres Opfers 20 Mal Geld behoben haben(Bild: Jauschowetz Christian)

Sein altes Herz schlug schneller, wenn SIE zu ihm kam: EIn 81-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war für seine fast 50 Jahre jüngere Helferin Feuer und Flamme. Inzwischen ist die Liebe etwas abgekühlt, denn die 34-Jährige soll den Senior um mehr als 15.000 Euro betrogen haben. 

0 Kommentare

Der Betrugsfall wurde im September angezeigt. Der 81-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war durch betrügerische Handlungen um mehrere Tausend Euro geschädigt wurde. Im Zuge intensiver Ermittlungen der Polizei Wels konnte nun eine Verdächtige ausgeforscht werden. Die 34-jährige Frau aus dem Bezirk Wels-Land gelang durch Vorspiegelung falscher Tatsachen in den Besitz des Bankomatcodes des 81-Jährigen. 

20 Mal Geld behoben
In der Folge kam es zu insgesamt 20 Bargeldbehebungen, wodurch ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstand. Nach umfangreichen Ermittlungen und im Zuge ihrer Einvernahme gestand die 34-Jährige die Taten. Als Motiv gab sie an, mit dem unrechtmäßig erlangten Geld ihren Lebensstil finanziert zu haben. 

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
172.682 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
117.348 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.612 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Oberösterreich
1. Hausordnungs-Regel
Warum Zuwanderern das Martinifest heilig sein soll
Vermutlich „restfett“
Autofahrer war schon am Morgen stockbetrunken
Krone Plus Logo
Leader siegt im Tophit
Enns bleibt trotz Vorsprung weiterhin hellwach
Zuneigung ausgenutzt
Helferin erleichterte Senior um über 15.000 Euro
Besonderer Job
Eine Hilfe, wenn die Trauer unermesslich ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf