Autofahrer war schon am Morgen stockbetrunken

Ein alkoholisierter Autofahrer konnte am 10. November 2025 gegen 8.45 Uhr angehalten und aus dem Verkehr gezogen werden. Der 40-jährige Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem Wagen von Weyer kommend in Fahrtrichtung Gaflenz. Der Lenker wurde angehalten und kontrolliert. Dabei wurden bei dem Lenker Symptome einer Alkoholisierung festgestellt.