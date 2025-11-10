Autofahrer war schon am Morgen stockbetrunken

Entweder war dieser Autofahrer „restfett“ oder sein Alkoholproblem ist noch ärger: bereits knapp vor 9 Uhr früh hatte ein 40-Jähriger aus Gaflenz (OÖ) mehr als ein Promille.
Ein alkoholisierter Autofahrer konnte am 10. November 2025 gegen 8.45 Uhr angehalten und aus dem Verkehr gezogen werden. Der 40-jährige Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem Wagen von Weyer kommend in Fahrtrichtung Gaflenz. Der Lenker wurde angehalten und kontrolliert. Dabei wurden bei dem Lenker Symptome einer Alkoholisierung festgestellt.
Weiterfahrt untersagt
Der Alkotest ergab einen relevanten Wert von 1,02 Promille. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.
