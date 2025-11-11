Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPA RESORT GEINBERG

Im SPAplus gilt: Adults Only

Oberösterreich
11.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Im SPAplus-relaxen Gäste auf zwei Etagen – Pool indoor & outdoor inklusive.
Im SPAplus-relaxen Gäste auf zwei Etagen – Pool indoor & outdoor inklusive.(Bild: Spa Resort Geinberg / Chris Perkles)

„Upgrade your Stay“ ist derzeit das Motto im Spa Resort Geinberg im oberösterreichischen Innviertel. SPAplus, der neue Adults Only Bereich, lädt auf einer Gesamtfläche von 2.500 m2 zum Aufenthalt im exklusivsten Wellness-Bereich der Anlage ein.

Das Herzstück des neuen Bereichs bilden Highlights wie das Schaum-Dampfbad im Hamam, eine regenerative Salz-Lounge und die finnische Event-Sauna mit Erlebnis-Aufgüssen am Dachgarten. Abkühlung verspricht der elegante Arkadenhof, während wohlig warme Thermal-Pools – indoor wie outdoor – Körper und Geist entspannen. Ergänzt wird das Angebot durch eine gemütliche Tee-Lounge und eine Spa-Bar.

Eine Symbiose aus Schaum, Dampf, Licht, Klang und Duft – das neue Schaum-Dampfbad.
Eine Symbiose aus Schaum, Dampf, Licht, Klang und Duft – das neue Schaum-Dampfbad.(Bild: Spa Resort Geinberg / Chris Perkles)

Wer hier seinen Rückzugsort sucht, wird fündig: Designer-Daybeds im Innenbereich und komfortable Liegen auf der neu gestalteten Dachterrasse schaffen Raum für Ruhe und Zweisamkeit. Für Gäste der Geinberg5 Villen und des 4*S Hotels ist der Zutritt zum SPAplus bereits inkludiert – ein exklusiver Bonus für höchste Ansprüche.

Entspannung pur – als Rückzugsort bieten sich die exklusiven Liegebereiche mit Designer-Daybeds ...
Entspannung pur – als Rückzugsort bieten sich die exklusiven Liegebereiche mit Designer-Daybeds an.(Bild: © Spa Resort Geinberg / Tobias Gast)
Cool-Down-Bereich mit einladenden Lounge-Möbeln – der Arkadenhof.
Cool-Down-Bereich mit einladenden Lounge-Möbeln – der Arkadenhof.(Bild: Spa Resort Geinberg / Tobias Gast)

Upgrade your Day

Auch Tagesgäste können das neue Luxusgefühl erleben: Mit dem Day SPAplus-Ticket erhalten sie Zugang zum exklusiven Bereich – inklusive reserviertem Entspannungsplatz, Leih-Badetasche, Mittags-Snack und hausgemachter Limonade von der Spa-Bar. Perfekt für alle, die sich zwischendurch eine Auszeit auf höchstem Niveau gönnen möchten.

Die finnische Dachgarten-Sauna wartet mit einem abwechslungsreichen Erlebnis-Plan auf.
Die finnische Dachgarten-Sauna wartet mit einem abwechslungsreichen Erlebnis-Plan auf.(Bild: Spa Resort Geinberg / Chris Perkles)

Karibik im Innviertel

Neben dem SPAplus-Bereich lädt die gesamte Thermenlandschaft zu einem Kurzurlaub wie in der Karibik ein. Dank der Salzwasser-Lagune mit Sandstrand und den zahlreichen Palmen ist Geinberg längst als „Karibik im Innviertel“ bekannt. Auf über 3.000 Quadratmetern Wasserfläche, mit fünf Pools, elf Themensaunen in der Karibischen Saunawelt und einem 450 Quadratmeter großen Fitnessbereich, wird Erholung zum wahren Erlebnis.

Alle Infos zum Day SPAplus finden Sie HIER.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
175.523 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
120.792 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
105.487 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Oberösterreich
SPA RESORT GEINBERG
Im SPAplus gilt: Adults Only
Gault&Millau 2026
Oberösterreich bleibt weiterhin auf Haubenkurs
Kein Einzelfall
Unglück im Mühlviertel erinnert an Todessturz
Schwer zu raten
Wie viele Steuern zahlt denn der Motorenbauer BMW?
1. Hausordnungs-Regel
Warum Zuwanderern das Martinifest heilig sein soll
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf