Im SPAplus gilt: Adults Only

„Upgrade your Stay“ ist derzeit das Motto im Spa Resort Geinberg im oberösterreichischen Innviertel. SPAplus, der neue Adults Only Bereich, lädt auf einer Gesamtfläche von 2.500 m2 zum Aufenthalt im exklusivsten Wellness-Bereich der Anlage ein.
Das Herzstück des neuen Bereichs bilden Highlights wie das Schaum-Dampfbad im Hamam, eine regenerative Salz-Lounge und die finnische Event-Sauna mit Erlebnis-Aufgüssen am Dachgarten. Abkühlung verspricht der elegante Arkadenhof, während wohlig warme Thermal-Pools – indoor wie outdoor – Körper und Geist entspannen. Ergänzt wird das Angebot durch eine gemütliche Tee-Lounge und eine Spa-Bar.
Wer hier seinen Rückzugsort sucht, wird fündig: Designer-Daybeds im Innenbereich und komfortable Liegen auf der neu gestalteten Dachterrasse schaffen Raum für Ruhe und Zweisamkeit. Für Gäste der Geinberg5 Villen und des 4*S Hotels ist der Zutritt zum SPAplus bereits inkludiert – ein exklusiver Bonus für höchste Ansprüche.
Upgrade your Day
Auch Tagesgäste können das neue Luxusgefühl erleben: Mit dem Day SPAplus-Ticket erhalten sie Zugang zum exklusiven Bereich – inklusive reserviertem Entspannungsplatz, Leih-Badetasche, Mittags-Snack und hausgemachter Limonade von der Spa-Bar. Perfekt für alle, die sich zwischendurch eine Auszeit auf höchstem Niveau gönnen möchten.
Karibik im Innviertel
Neben dem SPAplus-Bereich lädt die gesamte Thermenlandschaft zu einem Kurzurlaub wie in der Karibik ein. Dank der Salzwasser-Lagune mit Sandstrand und den zahlreichen Palmen ist Geinberg längst als „Karibik im Innviertel“ bekannt. Auf über 3.000 Quadratmetern Wasserfläche, mit fünf Pools, elf Themensaunen in der Karibischen Saunawelt und einem 450 Quadratmeter großen Fitnessbereich, wird Erholung zum wahren Erlebnis.
