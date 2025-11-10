Unglück im Mühlviertel erinnert an Todessturz

Keine Seltenheit

Stürze aus Fenstern oder Balkonen beim oder nach dem Fortgehen kommen fast jedes Jahr mehrmals vor. Heuer stürzte im August in Vöcklabruck ein 17-Jähriger aus Amstetten aus dem zweiten Stock eines Hotels. Und im September war in Ampflwang nach dem Heimkommen eine 17-Jährige – sie war nüchtern – aus dem Fenster der Wohnung ihres Freundes gefallen, ebenfalls schwerst verletzt worden.