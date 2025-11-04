Frau erhielt Leichenteile statt Pillen per Post

Was die 57-Jährige zuerst für einen schaurigen Halloween-Scherz hielt, entpuppte sich als echter Horror.

Nach ihrem panischen Polizeinotruf erschienen Beamte des Hopkinsville-Police-Department mit dem örtlichen Gerichtsmediziner Scott Daniel. Dieser bestätigte, dass er zwei Arme und vier Finger mitgenommen und auf Eis gelegt habe.