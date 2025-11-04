Oma stürzt betrunken von Kreuzfahrtschiff – tot

Frau kletterte auf Geländer

Am Abend des Unglücks half ein Passagier der stark betrunkenen Frau gegen 21.40 Uhr zurück in ihre Kabine. Diese sei daraufhin auf den kleinen Balkon gegangen. Als Megan sich nach ihr umdrehte, sah sie, dass Dulcie auf das Geländer geklettert war. „Beim nächsten Hinsehen sah ich ihren Rücken – und plötzlich fiel sie über Bord, bevor ich sie erreichen konnte.“ Megan schlug sofort Alarm. Doch das Schiff soll weder gestoppt noch umgedreht oder Rettungsboote losgeschickt haben.