Der ewige Setzinger

Auch mit 42! „Eishockey ist und bleibt mein Leben“

Steiermark
12.11.2025 07:00
Oliver Setzinger, der „Alpen-Gretzky“, zaubert auch mit 42 Jahren über die Eisflächen. Wenn auch ...
Oliver Setzinger, der „Alpen-Gretzky“, zaubert auch mit 42 Jahren über die Eisflächen. Wenn auch mittlerweile in den Eishockey-Amateurligen.(Bild: LE Kings)

Er war ein Typ am Eis. Einer mit Ecken und Kanten. Einer der polarisiert hat und aufgrund seiner Klasse (manchmal gehässig, aber oft liebevoll) „Alpen-Gretzky“ getauft wurde: Oliver Setzinger. Auch über vier Jahre nach seinem Karriereende als Eishockey-Profi zaubert der heute 42-Jährige noch am Eis, ist mittlerweile aber auch Trainer UND Obmann.

0 Kommentare

Die Eishallen, in denen Oliver Setzinger mittlerweile aufläuft, sind kleiner geworden. Und dennoch ist der Spaß am Eishockey so groß wie eh und je: „Natürlich merke ich den Sport mit 42 Jahren schon ein bisserl anders als vorher, aber ich nehme mich auch mehr und mehr raus. Stehe dann auch oft schon hinter der Bande.“

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Steiermark

