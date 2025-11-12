Auch mit 42! „Eishockey ist und bleibt mein Leben“

Die Eishallen, in denen Oliver Setzinger mittlerweile aufläuft, sind kleiner geworden. Und dennoch ist der Spaß am Eishockey so groß wie eh und je: „Natürlich merke ich den Sport mit 42 Jahren schon ein bisserl anders als vorher, aber ich nehme mich auch mehr und mehr raus. Stehe dann auch oft schon hinter der Bande.“