Auch mit 42! „Eishockey ist und bleibt mein Leben“

Er war ein Typ am Eis. Einer mit Ecken und Kanten. Einer der polarisiert hat und aufgrund seiner Klasse (manchmal gehässig, aber oft liebevoll) „Alpen-Gretzky“ getauft wurde: Oliver Setzinger. Auch über vier Jahre nach seinem Karriereende als Eishockey-Profi zaubert der heute 42-Jährige noch am Eis, ist mittlerweile aber auch Trainer UND Obmann.
Die Eishallen, in denen Oliver Setzinger mittlerweile aufläuft, sind kleiner geworden. Und dennoch ist der Spaß am Eishockey so groß wie eh und je: „Natürlich merke ich den Sport mit 42 Jahren schon ein bisserl anders als vorher, aber ich nehme mich auch mehr und mehr raus. Stehe dann auch oft schon hinter der Bande.“
