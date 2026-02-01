Das waren die schönsten Roben der Opernredoute

Modisch hatte die Opernredoute auch heuer wieder einiges zu bieten. Klicken Sie sich durch die Bilder der beeindruckendsten Roben! Was in dieser Ballsaison im Trend liegt, weiß Experte Herbert Traumüller.
Klassische Eleganz liegt freilich immer im Trend, das weiß auch der Grazer Designer und Inhaber der Boutique „sFinks“ am Freiheitsplatz, Herbert Traumüller. „Aber wann hat man denn sonst die Möglichkeit, sich so aufzudonnern?“ Für Traumüller ist die Ballsaison – und allen voran die Opernredoute – zum enorm wichtigen wirtschaftlichen Faktor geworden. „Und nicht nur für uns – für die ganze Grazer Wirtschaft.“ Frisöre, Schneider, Floristen, Modehäuser – die Liste jener, die von der Redoute profitieren, ist lang. „Es ist das Event des Jahres und ich freue mich jedes Mal wieder darauf.“
Einige der schönsten Opernredoute-Roben – klicken Sie sich durch die Galerie!
Was ist modisch dieses Jahr tonangebend, in dem der Ball unter dem Motto „La dolce vita“ steht? „Wir sehen heuer viel Asymmetrisches, das war schon länger nicht mehr der Fall“, verrät der Mode-Experte der „Steirerkrone“.
Ansonsten kann man sagen: viel Florales, Federn, Pailletten und Glitzer, Glitzer, Glitzer!
Herbert Traumüller
Bild: Gabriele Kriegleder
Beerentöne und Florales liegen im Trend
„Außerdem viele klassische Farben wie Dunkelblau, Flaschengrün und Bordeaux.“ Zum italienischen Flair passen wiederum rote, pinke und beerenfarbene Roben, die sich heuer ebenso gut verkaufen. Carmen-Schnitte sind gefragt. Schokobraun, die Farbe des Jahres 2025, ist ein „Renner“, sagt Traumüller. Wer sich für mehrere Jahre einkleidet, setzt außerdem gerne auf den Klassiker schwarz.
Und für die Herren? Für die gilt Frack oder Smoking-Zwang. Aber bei den Accessoires darf experimentiert werden. „Broschen sind stark im Kommen“, sagt Traumüller. Ganz wichtig und ein häufiger Fauxpas sind die richtigen Schuhe. „Es müssen schwarze Lackschuhe sein. Die ausgetretenen Lederschuhe sollte man besser zu Hause lassen.“
