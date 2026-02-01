Vorteilswelt
Experte über Trends

Das waren die schönsten Roben der Opernredoute

Steiermark
01.02.2026 06:00
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Modisch hatte die Opernredoute auch heuer wieder einiges zu bieten. Klicken Sie sich durch die Bilder der beeindruckendsten Roben! Was in dieser Ballsaison im Trend liegt, weiß Experte Herbert Traumüller.

Klassische Eleganz liegt freilich immer im Trend, das weiß auch der Grazer Designer und Inhaber der Boutique „sFinks“ am Freiheitsplatz, Herbert Traumüller. „Aber wann hat man denn sonst die Möglichkeit, sich so aufzudonnern?“ Für Traumüller ist die Ballsaison – und allen voran die Opernredoute – zum enorm wichtigen wirtschaftlichen Faktor geworden. „Und nicht nur für uns – für die ganze Grazer Wirtschaft.“ Frisöre, Schneider, Floristen, Modehäuser – die Liste jener, die von der Redoute profitieren, ist lang. „Es ist das Event des Jahres und ich freue mich jedes Mal wieder darauf.“

Einige der schönsten Opernredoute-Roben – klicken Sie sich durch die Galerie!

Schlagersängerin Simone entschied sich für eine asymmetrische Kreation des Wiener Designers ...
Schlagersängerin Simone entschied sich für eine asymmetrische Kreation des Wiener Designers Alexis Fernández González.(Bild: Christian Jauschowetz)
Designerin Eva Poleschinski, die auch für die Diademe der Debütantinnen verantwortlich zeichnet, ...
Designerin Eva Poleschinski, die auch für die Diademe der Debütantinnen verantwortlich zeichnet, trug eine zweiteilige florale Couture-Robe aus Makramee-Spitze aus ihrer Kollektion „Flower of Life“.(Bild: Christian Jauschowetz)
Caroline Weikhard kombinierte ihre dunkelblau-schwarze Couture-Kreation aus Seide und Spitze von ...
Caroline Weikhard kombinierte ihre dunkelblau-schwarze Couture-Kreation aus Seide und Spitze von Eva Poleschinski mit einem Collier und Ohrclips aus Weißgold und Diamanten, natürlich von Juwelier Weikhard.(Bild: Christian Jauschowetz)
Projektleiterin Maria Ohrenstein ließ sich für die diesjährige Opernredoute vom Design-Duo Ardea ...
Projektleiterin Maria Ohrenstein ließ sich für die diesjährige Opernredoute vom Design-Duo Ardea in einer opulenten Seiden-Robe einkleiden, die in Aquamarin schimmert.(Bild: Christian Jauschowetz)
Polonaise-Choreografin und Tanzlehrerin Lisa Weswaldi-Eichler kam in einem Ballkleid von Sfinks ...
Polonaise-Choreografin und Tanzlehrerin Lisa Weswaldi-Eichler kam in einem Ballkleid von Sfinks zur Redoute. Die rote Farbe passt zum Motto, weil sie sich auch in der italienischen Flagge wiederfindet.(Bild: Christian Jauschowetz)

Was ist modisch dieses Jahr tonangebend, in dem der Ball unter dem Motto „La dolce vita“ steht? „Wir sehen heuer viel Asymmetrisches, das war schon länger nicht mehr der Fall“, verrät der Mode-Experte der „Steirerkrone“.

Zitat Icon

Ansonsten kann man sagen: viel Florales, Federn, Pailletten und Glitzer, Glitzer, Glitzer!

Herbert Traumüller

Bild: Gabriele Kriegleder

Beerentöne und Florales liegen im Trend
„Außerdem viele klassische Farben wie Dunkelblau, Flaschengrün und Bordeaux.“ Zum italienischen Flair passen wiederum rote, pinke und beerenfarbene Roben, die sich heuer ebenso gut verkaufen. Carmen-Schnitte sind gefragt. Schokobraun, die Farbe des Jahres 2025, ist ein „Renner“, sagt Traumüller. Wer sich für mehrere Jahre einkleidet, setzt außerdem gerne auf den Klassiker schwarz. 

Lesen Sie auch:
Pure Lebensfreude bei der Eröffnung durch die 56 Polonaise-Paare. 
Große Grazer Redoute
„La dolce vita“: Grazer Opernredoute wird eröffnet
31.01.2026

Und für die Herren? Für die gilt Frack oder Smoking-Zwang. Aber bei den Accessoires darf experimentiert werden. „Broschen sind stark im Kommen“, sagt Traumüller. Ganz wichtig und ein häufiger Fauxpas sind die richtigen Schuhe. „Es müssen schwarze Lackschuhe sein. Die ausgetretenen Lederschuhe sollte man besser zu Hause lassen.“ 

Steiermark

