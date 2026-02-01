Das waren die schönsten Roben der Opernredoute

Klassische Eleganz liegt freilich immer im Trend, das weiß auch der Grazer Designer und Inhaber der Boutique „sFinks“ am Freiheitsplatz, Herbert Traumüller. „Aber wann hat man denn sonst die Möglichkeit, sich so aufzudonnern?“ Für Traumüller ist die Ballsaison – und allen voran die Opernredoute – zum enorm wichtigen wirtschaftlichen Faktor geworden. „Und nicht nur für uns – für die ganze Grazer Wirtschaft.“ Frisöre, Schneider, Floristen, Modehäuser – die Liste jener, die von der Redoute profitieren, ist lang. „Es ist das Event des Jahres und ich freue mich jedes Mal wieder darauf.“