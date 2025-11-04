Geschnittene Thujenhecke bringt Wiener vor Richter

Kleingartendrama in der Donaustadt in Wien: Eine über die Grundstücksgrenze hinaus geschnittene Hecke machte einen 42-Jährigen zum Angeklagten in einem Strafprozess – kuriose Verhandlung über Pilz- und Spinnenbefall.
„Auf seiner Seite war die Hecke saftig und grün, auf meiner indes braun, abgestorben und mit Pilzen befallen“, sagte ein 42-jähriger Wiener im Prozess im Landl. Er muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten, weil er die Thujenhecke der Nachbarsfamilie N., die rund einen halben Meter auf sein Grundstück überhing, zu stark beschnitten hatte. „Ich wollte den Überhang und alles, was braun war, wegschneiden. Dabei habe ich teilweise die Grundstücksgrenze überschnitten, weil sich der Zaun durch das Gewicht der Hecke geneigt hatte“, bestreitet Herr K. aus der Genossenschaftssiedlung den Vorsatz.
Schaden beträgt mehrere tausend Euro
Zuvor hatte er sich beim Sprengelleiter der Anlage erkundigt, was erlaubt sei. Ebendieser sagt als Zeuge: „Für mich sitzt der Falsche auf der Anklagebank.“ Denn der Heckenbesitzer habe sich in keinster Weise an die Gartenordnung gehalten und seine Pflanzen zu nah am Zaun gesetzt. Auch sei der Angeklagte nicht der Einzige, der mit dem Herrn N. Probleme habe.
Die Notwendigkeit, die Hecke zu schneiden, erklärt die Mutter des Mannes so: „Wir hatten eine komplett kaputte Thuje. Überall braun und mit großem Spinnenbefall.“ Das Problem: Thujenhecken dürfen nur zehn bis 20 Zentimeter geschnitten werden, um sich regenerieren zu können – der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die muss sich N. am Zivilgericht erstreiten. Denn im Landl wird sein Nachbar freigesprochen, nicht rechtskräftig.
