Geschnittene Thujenhecke bringt Wiener vor Richter

„Auf seiner Seite war die Hecke saftig und grün, auf meiner indes braun, abgestorben und mit Pilzen befallen“, sagte ein 42-jähriger Wiener im Prozess im Landl. Er muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten, weil er die Thujenhecke der Nachbarsfamilie N., die rund einen halben Meter auf sein Grundstück überhing, zu stark beschnitten hatte. „Ich wollte den Überhang und alles, was braun war, wegschneiden. Dabei habe ich teilweise die Grundstücksgrenze überschnitten, weil sich der Zaun durch das Gewicht der Hecke geneigt hatte“, bestreitet Herr K. aus der Genossenschaftssiedlung den Vorsatz.