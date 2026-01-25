„Elektro-Schrott“: So spottet Netz über Pannen-Bus

„Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“ – dieses altbekannte Sprichwort trifft in diesem Fall wohl bestens zu. Millionenfach werden Videos zu den Pannen-Bussen derzeit auf Social-Media-Kanälen angesehen, geteilt und kommentiert. Während andere die E-Mobilität – auch im Öffi-Verkehr – verteidigen, das Softwareproblem in den Vordergrund rücken und betonen, dass auch Dieselfahrzeuge jederzeit stranden können, sind die Vorfälle in Innsbruck Wasser auf den Mühlen der Kritiker.