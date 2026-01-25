„Spitals-Touristen“: Braucht es schärfe Gesetze?

„Spitals-Touristen“ aus dem Ausland kosten Milliarden, ohne selbst zuvor ins Gesundheitssystem eingezahlt zu haben. Unsere Frage vom 24. Jänner lautet: „Spitals-Touristen“ aus dem Ausland – braucht es schärfe Gesetze gegen möglichen Sozialmissbrauch?
Ihre Meinung zählt!
Wo liegt die moralische Grenze unseres Systems? Muss Österreich jeden behandeln oder braucht Hilfe klare Limits? Was belastet das System Ihrer Meinung nach mehr: die Zuwanderung oder der Mangel an Kassenärzten? Reicht eine bessere Patientenlenkung aus oder muss die gesamte Finanzierung der Spitäler neu gedacht werden?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
