Frage des Tages

„Spitals-Touristen“: Braucht es schärfe Gesetze?

Forum
25.01.2026 12:08
Der Zustand unseres Gesundheitssystems beschäftigt die Österreicherinnen und Österreicher.
Der Zustand unseres Gesundheitssystems beschäftigt die Österreicherinnen und Österreicher.(Bild: © M.Doerr & M.Frommherz GbR – stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

„Spitals-Touristen“ aus dem Ausland kosten Milliarden, ohne selbst zuvor ins Gesundheitssystem eingezahlt zu haben. Unsere Frage vom 24. Jänner lautet: „Spitals-Touristen“ aus dem Ausland – braucht es schärfe Gesetze gegen möglichen Sozialmissbrauch?

Ihre Meinung zählt!
Wo liegt die moralische Grenze unseres Systems? Muss Österreich jeden behandeln oder braucht Hilfe klare Limits? Was belastet das System Ihrer Meinung nach mehr: die Zuwanderung oder der Mangel an Kassenärzten? Reicht eine bessere Patientenlenkung aus oder muss die gesamte Finanzierung der Spitäler neu gedacht werden?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

