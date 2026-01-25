Sorgen! ÖSV-Dame stürzt im Kampf um Olympia-Ticket

Entscheidung LIVE: Holt Shiffrin heute die Kugel?
Spindlermühle-Slalom
Große Sorgen um Lisa Hörhager: Die ÖSV-Dame stürzte im Kampf um das Olympia-Ticket.
Lisa Hörhager war vor dem Rennen in Spindermühle am Sonntag noch im Rennen um die Cortina-Teilnahme. Doch die 24-Jährige kam zu Sturz, schied aus – und verletzte sich womöglich auch noch dabei.
Untersuchung im Spital
Sie wurde laut ÖSV-Informationen zur Abklärung ins nächstliegende Krankenhaus gebracht.
Hörhager hatte sich rund um Weihnachten beim Slalomtraining einen Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen, diese Stelle sowie die Hüfte schmerzten nun. Beim Knie dürfte alles in Ordnung sein.
