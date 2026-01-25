Weltumseglung in 40 Tagen! Franzose bricht Rekord

Der französische Skipper Thomas Coville hat mit seinem Team Sodebo den Rekord für die schnellste Nonstop-Weltumseglung geknackt. Im vierten Anlauf seit 2020 holte er sich mit seiner Crew einen der wichtigsten Rekorde im internationalen Segelsport – die Jules Verne Trophäe.
Der Maxi-Trimaran „Sodebo Ultim 3“ passierte die Start- und Ziellinie bei Ouessant vor der bretonischen Westküste am Sonntagmorgen um 7.46 Uhr nach 40 Tagen, 10 Stunden, 45 Minuten und 50 Sekunden.
12 Stunden schneller
Im Kampf um die 1990 ausgelobte Jules Verne Trophäe war es der 15. von insgesamt 31 Versuchen einer Crew, der ins Ziel führte und der zehnte mit einem Rekord. Zuvor hatten seit dem 26. Jänner 2017 der Franzose Francis Joyon und seine Crew den Rekord für die schnellste Weltumseglung ohne Zwischenstopps gehalten. Jetzt waren Coville und sein Team 12 Stunden, 44 Minuten und 40 Sekunden schneller. Dabei hatten sie in den letzten 24 Stunden auch die Auswirkungen des schweren Sturmtiefs Ingrid zu bändigen.
Erster Rekord halbiert
Der klassische Kurs führte das Team von der Start- und Ziellinie in Frankreich den Atlantik hinunter, im Südmeer um die drei großen Kaps – das Kap der Guten Hoffnung, Kap Leeuwin und Kap Hoorn – und den Atlantik wieder hinauf. Den ersten Jules-Verne-Rekord, den 1993/1994 Bruno Peyron und seine Crew auf „Commodore Explorer“ mit 79 Tagen, 6 Stunden, 15 Minuten und 56 Sekunden aufgestellt hatten, haben Coville und Co. jetzt fast halbiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.