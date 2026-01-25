Weltumseglung in 40 Tagen! Franzose bricht Rekord

12 Stunden schneller

Im Kampf um die 1990 ausgelobte Jules Verne Trophäe war es der 15. von insgesamt 31 Versuchen einer Crew, der ins Ziel führte und der zehnte mit einem Rekord. Zuvor hatten seit dem 26. Jänner 2017 der Franzose Francis Joyon und seine Crew den Rekord für die schnellste Weltumseglung ohne Zwischenstopps gehalten. Jetzt waren Coville und sein Team 12 Stunden, 44 Minuten und 40 Sekunden schneller. Dabei hatten sie in den letzten 24 Stunden auch die Auswirkungen des schweren Sturmtiefs Ingrid zu bändigen.