Neue Bestmarke

Weltumseglung in 40 Tagen! Franzose bricht Rekord

Sport-Mix
25.01.2026 11:12
Thomas Coville hat mit seinem Team Sodebo den Rekord für die schnellste Nonstop-Weltumseglung ...
Thomas Coville hat mit seinem Team Sodebo den Rekord für die schnellste Nonstop-Weltumseglung aufgestellt.(Bild: AFP/LOIC VENANCE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der französische Skipper Thomas Coville hat mit seinem Team Sodebo den Rekord für die schnellste Nonstop-Weltumseglung geknackt. Im vierten Anlauf seit 2020 holte er sich mit seiner Crew einen der wichtigsten Rekorde im internationalen Segelsport – die Jules Verne Trophäe.

0 Kommentare

Der Maxi-Trimaran „Sodebo Ultim 3“ passierte die Start- und Ziellinie bei Ouessant vor der bretonischen Westküste am Sonntagmorgen um 7.46 Uhr nach 40 Tagen, 10 Stunden, 45 Minuten und 50 Sekunden.

Thomas Coville
Thomas Coville(Bild: AFP/SEBASTIEN SALOM-GOMIS)

12 Stunden schneller
Im Kampf um die 1990 ausgelobte Jules Verne Trophäe war es der 15. von insgesamt 31 Versuchen einer Crew, der ins Ziel führte und der zehnte mit einem Rekord. Zuvor hatten seit dem 26. Jänner 2017 der Franzose Francis Joyon und seine Crew den Rekord für die schnellste Weltumseglung ohne Zwischenstopps gehalten. Jetzt waren Coville und sein Team 12 Stunden, 44 Minuten und 40 Sekunden schneller. Dabei hatten sie in den letzten 24 Stunden auch die Auswirkungen des schweren Sturmtiefs Ingrid zu bändigen.

Erster Rekord halbiert
Der klassische Kurs führte das Team von der Start- und Ziellinie in Frankreich den Atlantik hinunter, im Südmeer um die drei großen Kaps – das Kap der Guten Hoffnung, Kap Leeuwin und Kap Hoorn – und den Atlantik wieder hinauf. Den ersten Jules-Verne-Rekord, den 1993/1994 Bruno Peyron und seine Crew auf „Commodore Explorer“ mit 79 Tagen, 6 Stunden, 15 Minuten und 56 Sekunden aufgestellt hatten, haben Coville und Co. jetzt fast halbiert.

