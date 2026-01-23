Im Rausch zugestochen: „Was hab’ ich bloß getan“

Weil sie im Vorjahr ihrem Freund im Drogen- und Alkoholrausch ein Küchenmesser in den Bauch gerammt hatte, saß sie vorm Schöffensenat. „Ich kann mich an die Tat nicht erinnern“, sagt die Linzerin. Vor der Tat hatte sie eine normale Tagesration an Alkohol – zumindest ein „Sechsertragerl“ Bier – getrunken. Mit einer Bekannten, „Freunde haben mein Mann und ich keine“, ging’s mit Vodka und Obstlikör weiter. Den genoss man auch mit einem Freund des späteren Opfers. „Stamperlweise“, so die 21-Jährige. Dazu habe man mehrere Cannabis-Bongs geraucht. „Das habe ich mir selbst verschrieben, weil die Schmerzmittel nicht mehr wirken“, erklärt die junge Arbeitslose, die drei Vorstrafen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung vorweisen kann.