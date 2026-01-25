Darum wurde Standfest Kicker und nicht Skispringer

Erneut Hundertstel-Ärger: „Immer die Deutschen!“
ÖSV-Dame im Pech
Der GAK hat seit knapp drei Wochen mit Ex-Kapitän und Meisterspieler Joachim Standfest einen neuen Co-Trainer. Mit der „Krone“ sprach der ehemalige Teamspieler über seine Fast-Karriere als Skispringer, den Schritt zurück in die zweite Reihe, sein Verhältnis zu Chef Ferdl Feldhofer und auch seinen Aufgabenbereich.
„Was wäre, wenn?“ Ein von vielen Menschen gern genutztes Zitat. Und eine Frage, die man auch bei Joachim Standfest durchaus stellen darf. Denn was wäre gewesen, wenn er sich in seiner Jugend nicht für Fußball, sondern fürs Skispringen entschieden hätte? „In Eisenerz warst du entweder Fußballer, Tennisspieler, Skifahrer oder Skispringer. Mehr Möglichkeiten hat es nicht gegeben.“
