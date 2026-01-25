Darum wurde Standfest Kicker und nicht Skispringer

„Was wäre, wenn?“ Ein von vielen Menschen gern genutztes Zitat. Und eine Frage, die man auch bei Joachim Standfest durchaus stellen darf. Denn was wäre gewesen, wenn er sich in seiner Jugend nicht für Fußball, sondern fürs Skispringen entschieden hätte? „In Eisenerz warst du entweder Fußballer, Tennisspieler, Skifahrer oder Skispringer. Mehr Möglichkeiten hat es nicht gegeben.“