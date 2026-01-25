Ist Sport bei diesen Temperaturen sinnvoll?

Raus aus dem warmen Bett und rein in die Sportklamotten. Bei minus zehn Grad kostet das einiges an Überwindung, doch man will ja den Neujahrsvorsatz, mehr Sport zu machen, nicht gleich in den ersten Wochen über Bord werfen. Wobei sich die Frage stellt: Ist es wirklich ratsam, bei solchen Temperaturen Sport im Freien zu machen?