Ist Sport bei diesen Temperaturen sinnvoll?

Gut für das Immunsystem – schlecht für die Bronchien? Silke Stelzhammer, Ärztin am Olympiastützpunkt Oberösterreich, klärt auf, welche Gefahren lauern, wenn man bei eisigen Temperaturen Sport macht, welche Risikogruppen dies tunlichst vermeiden sollten, aber auch warum es Großteils von Nutzen sein kann.
Raus aus dem warmen Bett und rein in die Sportklamotten. Bei minus zehn Grad kostet das einiges an Überwindung, doch man will ja den Neujahrsvorsatz, mehr Sport zu machen, nicht gleich in den ersten Wochen über Bord werfen. Wobei sich die Frage stellt: Ist es wirklich ratsam, bei solchen Temperaturen Sport im Freien zu machen?
