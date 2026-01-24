„Bin mit meinem Kind durch die Hölle gegangen!“

Ein Mann, der sich über Jahrzehnte an jungen Verwandten vergreift. Ein Vater eines Vierjährigen, der sich auf dem Handy abartige Videos mit Kindern ansieht. Ein 25-Jähriger, der nichts dabei findet, kleine Mädchen zu daten. Und eine Mutter, deren Kind viel zu früh aus dem Nest geflüchtet ist und sich zum Opfer machen ließ – Gerichtsalltag in Kärnten.
Dreimal geht es Freitag im Gerichtssaal 283 am Landesgericht in Klagenfurt um Sexualverbrechen. Dreimal sind die mutmaßlichen Täter männlich, die Opfer weiblich und sehr, sehr jung. Dreimal zeigen sich die verschiedenen Seiten, die solche Fälle haben – es muss nicht immer Gewalt im Spiel sein, manchmal geht es sogar um eine perverse Form von Liebe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.