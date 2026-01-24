„Bin mit meinem Kind durch die Hölle gegangen!“

Ein Mann, der sich über Jahrzehnte an jungen Verwandten vergreift. Ein Vater eines Vierjährigen, der sich auf dem Handy abartige Videos mit Kindern ansieht. Ein 25-Jähriger, der nichts dabei findet, kleine Mädchen zu daten. Und eine Mutter, deren Kind viel zu früh aus dem Nest geflüchtet ist und sich zum Opfer machen ließ – Gerichtsalltag in Kärnten.