Tochter missbraucht

„Bin mit meinem Kind durch die Hölle gegangen!“

Kärnten
24.01.2026 06:00
T. wurde bereits rechtskräftig als Kinderschänder zu elf Jahren Haft verurteilt – jetzt gibt es ...
T. wurde bereits rechtskräftig als Kinderschänder zu elf Jahren Haft verurteilt – jetzt gibt es weitere Opfer und weiteres Leid.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Ein Mann, der sich über Jahrzehnte an jungen Verwandten vergreift. Ein Vater eines Vierjährigen, der sich auf dem Handy abartige Videos mit Kindern ansieht. Ein 25-Jähriger, der nichts dabei findet, kleine Mädchen zu daten. Und eine Mutter, deren Kind viel zu früh aus dem Nest geflüchtet ist und sich zum Opfer machen ließ – Gerichtsalltag in Kärnten.

Dreimal geht es Freitag im Gerichtssaal 283 am Landesgericht in Klagenfurt um Sexualverbrechen. Dreimal sind die mutmaßlichen Täter männlich, die Opfer weiblich und sehr, sehr jung. Dreimal zeigen sich die verschiedenen Seiten, die solche Fälle haben – es muss nicht immer Gewalt im Spiel sein, manchmal geht es sogar um eine perverse Form von Liebe.

